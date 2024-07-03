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密爾比達前市長陳理查 為追夢退選市長競選

記者江碩涵／密爾比達報導
密爾比達前市長陳理查原打算回鍋角逐市長職位，日前卻宣布確定退選，主因是他正在努力衝刺科技新創公司。（翻攝自陳理查臉書）
密爾比達前市長陳理查原打算回鍋角逐市長職位，日前卻宣布確定退選，主因是他正在努力衝刺科技新創公司。（翻攝自陳理查臉書）

根據聖荷西焦點報報導，密爾比達亞裔市長陳理查（Rich Tran）原本今年打算回鍋角逐市長職位，日前卻宣布確定退出今年市長競選活動。主要原因是他現在正在創辦一家科技新創公司，與競選活動時程相衝突。他在衝刺市長競選活動與創辦新創公司間，選擇了新創公司。

密爾比達市有71%亞裔人口，其中又以華人、越南裔和印度裔為最大宗。越南裔的陳理查2017年至2022年是密爾比達市長。但密爾比達規定市長只能連任六年，必須空窗兩年後才能再次競選。2022年至2024年陳理查處於政治空窗期。

他去年底時宣布將參加2024年密爾比達市長競選，不過近日卻又宣布他放棄這次的競選市長活動。他說，創辦一家新創公司是他一生的夢想，現在正是時候。他要追求這個夢想。

陳理查說，他離開市長辦公室的短暫期間，剛好遇到了一些親友的生離死別，有些朋友甚至才40、50歲，年紀輕輕卻離開人間，夢想都還沒完成，這些事件讓他起心動念，他應該要追求夢想，因為「明天的不確定性很高」。

陳理查原本選上市長的聲勢很高，他如今退選，很可能影響到密爾比達市的選情。陳理查說，他還沒決定在退選後要支持哪位市長候選人。

目前表態要競選密爾比達市長的還有現任市長蒙塔諾（Carmen Montano）以及市議員連秀鳳（Hon Lien）。蒙塔諾只有口頭表態參選，但還沒提交正式的市長參選申請表。連秀鳳則是擁有華裔和越南裔雙重文化背景，是一名成功的女企業家。密爾比達知名高爾夫球場便是她旗下資產，她也曾受過本報記者專訪反仇亞專題，與華人關係密切。

連秀鳳表示，身為一名已經成功的企業家，她為陳理查的決定感到高興，並祝陳理查好運。她說，她無法預測陳理查的退選會如何影響選情，但選民將選擇他們認為最適合市長工作的人。連秀鳳強調，她將關注如何替選民和她的城市服務，目前身為市議員，她就是選民的代表。

雖然陳理查今年確定退選市長，但他也放出風聲，表示未來有機會還是會回到市府。他說，他現在要為了新創事業到世界各地衝刺，但總有一天他會回到密爾比達，因為密爾比達是他的家，他愛密爾比達。

密爾比達 越南 亞裔

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