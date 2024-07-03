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灣區生活費太貴 紐華克市議員布奇辭職

編譯組／綜合報導
長期擔任紐華克市議員的布奇突然辭職，理由是灣區的生活成本太高。（電視新聞截圖）
長期擔任紐華克市議員的布奇突然辭職，理由是灣區的生活成本太高。（電視新聞截圖）

福斯電視台FOX 11報導，一名長期擔任紐華克市（Newark）議員的人突然辭職，理由是灣區的生活成本太高。

紐華克市47歲市議員布奇（Mike Bucci）6月26日在社交媒體上發表聲明，稱自己只是被擠出紐華克市的最新一員。

布奇說，儘管他和妻子首付了6萬元買房，信用評分也達到了785分，但還是買不到比每月還貸7500元更便宜的房子。

「我該怎麼辦？貸款買房，直到77歲才還清？這不是一個真正的選擇，」這位47歲的議員說。

布奇說，如果把他作為議員和SilMan工業公司公共工程估算師的全部工資都用來買房，還是不夠。「多年來，我們曾多次嘗試買房，但一直未能如願，」他說。

根據 Zillow.com 的數據，紐華克的平均房屋價值略高於130萬元，比去年上漲了10.5%。

他稱做出這一決定很困難，但能在紐華克市議會任職是一種榮譽和特權，並感謝居民的信任。

布奇自2014年以來一直在紐華克市議會任職。他在自己的LinkedIn頁面上列出了自己在SilMan公司的公共工程工作。他在市議會的任期將於2026年屆滿。

紐華克市議員的年薪為1萬6452元。

這位議員說，他眼睜睜地看著 「很多朋友多年來不斷被排擠出去，」並補充說，如果他的家人多年前就搬走，他們的生活可能會比現在好。

布奇說：「在我熱愛的城市裡，我們沒有未來，這是一個難以接受的事實。」

他沒有立即回應關於從議會辭職後他將搬到哪個城市的評論請求。布奇的辭呈已於6月27日生效。

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