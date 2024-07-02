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國慶煙火請看專業表演 勿非法施放

記者孫愛薇／聖他克拉拉縣報導
居住在山景城的居民在Shoreline圓形劇場旁，觀看國慶煙火。（施姓受訪者提供）
居住在山景城的居民在Shoreline圓形劇場旁，觀看國慶煙火。（施姓受訪者提供）

7月4日美國國慶即將到來，全美各地預期可見慶祝煙火，少數民眾也躍躍欲試，想在家中自行施放煙火來慶祝。聖他克拉拉縣消防局（Santa Clara County Fire Department）呼籲民眾，將煙火施放的工作交給專業人士，居民前往煙火表演處，欣賞專業的煙火表演即可，切勿自行非法施放煙火。

每年國慶佳節，非法煙火施放在全美各地造成數千人次前往急診室就診，以及數百萬元的財產損失，不僅消耗醫療資源，也造成無數家庭的傷害。採買來路不明的煙火炮竹，其並未通過合格檢驗，貿然的購買並施放，還可能炸傷自己或他人，得不償失。

聖他克拉拉縣消防局局長Suwanna Kerdkaew表示，使用非法煙火施放有其風險，每年都有成千上萬煙火造成的損傷事件，在國慶長假期間，居民應該享受著美好的家庭時光，直接前往觀看合法的煙火表演，是其中一個選項。

聖他克拉拉縣國慶煙火表演地點與時間。（資料來源：聖他克拉拉縣消防局提供；記者孫愛...
聖他克拉拉縣國慶煙火表演地點與時間。（資料來源：聖他克拉拉縣消防局提供；記者孫愛薇／製表）

桑尼維爾（Sunnyvale）公共安全部門局長Phan S. Ngo提醒民眾，正值乾燥的夏季月份，使用非法煙火，將大幅增加火災爆發的機率。非法煙火是引發火災危險的來源，每年都造成無數的傷害，並鼓勵居民參加眾多專業規畫的煙火表演來慶祝7月4日。

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