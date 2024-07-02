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經文處長賴銘琪 分享國際社交禮儀

記者葛歆睿／密爾比達報導
舊金山臺北經濟文化辦事處處長賴銘琪主講「社交禮儀講座」，與僑胞分享他在國際場合中積累的豐富經驗。（記者葛歆睿／攝影）
舊金山臺北經濟文化辦事處處長賴銘琪主講「社交禮儀講座」，與僑胞分享他在國際場合中積累的豐富經驗。（記者葛歆睿／攝影）

舊金山台北經濟文化辦事處處長賴銘琪，日前在金山灣區僑教中心主講「社交禮儀講座」，與僑胞分享他在國際場合中積累的豐富經驗。

賴銘琪介紹，國際禮儀是國際間人民互動約定成俗的規範，早期由西方社會的風俗習慣演變而成，後來逐漸加入各地風俗民情。他強調，在當下國際性的社會中，人們互動頻繁，有必要把國際禮儀搞懂，才不會貽笑國際、淪為笑柄。

賴銘琪指出，國際禮儀的四大原則是：真誠、幽默、專業、有原則就有例外，並以幽默風趣的言語結合個人經歷，講解餐桌禮儀、宴會座位安排、社交場合的服裝規範等食衣住行各方面國際社交禮儀的準則。期間還與現場觀眾進行問答互動。

賴銘琪特別提醒僑界社團，舉辦活動宴請賓客時，一處小細節的疏忽就可能會給賓客留下不佳印象，或者覺得不被重視，因此要特別留意。

他還提到，在語言不同的情況下，肢體語言可以作為輔助。微笑是最好的肢體語言，是可以傳達善意的世界語言。

本次講座由舊金山華商經貿聯合會、舊金山灣區獅子會、北加州國際傑人會、矽谷國際傑人會聯合舉辦。

舊金山華商經貿聯合會會長邱佩芝表示，感謝賴銘琪處長百忙中為僑社帶來這場關於社交禮儀的講座。社交禮儀是日常生活和工作中非常重要的一部分。良好的禮儀不僅能夠提升個人形象，更能促進人際關係，增加溝通的效果。

僑教中心主任莊雅也致詞，社交禮儀十分重要，小到個人交際，大到組織，甚至國與國的邦誼關係，都與之相關。相信本次講座能夠幫助僑胞增進禮儀知識，為專業發展提供新的視角。

舊金山 灣區 加州

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