聖荷西 加入彭博慈善城市數據聯盟

聖荷西入選成為彭博慈善城市數據聯盟的成員，將接受數年的營運和技術指導，了解如何利用數據和人工智慧來評估需求、加強服務以及制定政策。（本報檔案照片）

聖荷西 與來自北美、南美和加勒比地區的另外23個城市，上周入選成為彭博慈善城市數據聯盟（Bloomberg Philanthropies City Data Alliance）的成員。作為該聯盟的一部分，聖荷西將接受數年的營運和技術指導，了解如何利用數據和人工智慧 來評估需求、加強服務以及制定政策，以在整個市府體現和傳播基於結果的做法，旨在加強政府在最關心問題上的交付和成果，例如改善公共安全、減少無家可歸和擴大經濟適用房。

聖荷西市長馬漢（Matt Mahan）表示：「居民厭倦了看到政府投入更多、取得的成果更少，這就是為什麼我透過公共儀表板來爭取更大的透明度，衡量用於打擊犯罪、減少遊民和其他首要任務的每一元錢的影響。 我很榮幸代表聖荷西加入城市數據聯盟，我們將與世界各地的城市分享和學習，利用數據和人工智慧來提高政府績效和問責制。」

「透過城市數據聯盟，更多的城市正在使用市府機構的數據來應對最嚴峻的挑戰，從擴大可負擔住房到改善公共交通，」彭博有限合夥企業（Bloomberg LP）和彭博慈善基金會（Bloomberg Philanthropies）的創始人、紐約市第108任市長布隆伯格（Michael R. Bloomberg）表示， 「我們很高興歡迎另外23個城市加入我們的計畫，並為他們提供所需的工具、支持和聯繫，以利用新興技術並代表居民利用數據。」

彭博慈善基金會政府創新項目（Government Innovation program）負責人安德森 (James Anderson) 指出，利用大量數據的城市能夠更好地了解居民需求、尋找創新解決方案，並在人工智能 方面處於領先地位。「這23個城市的市長，希望在利用數據方面讓市政府掌握主動權，而彭博慈善城市數據聯盟將幫助他們制定政策和實踐來實現這一目標。」

約翰霍普金斯大學彭博政府卓越中心（Bloomberg Center for Government Excellence at Johns Hopkins University）執行董事霍姆斯（Amy Holmes）表示，隨著人工智慧的迅速發展，地方政府將其用於造福居民的機會也隨之增加。然而，要有效地做到這一點，要求市政當局建立一個基礎來指導數據的收集、共享和利用方式，以此利用新技術的前景。彭博慈善城市數據聯盟由美洲最堅定的以數據為主導的城市組成，為市政當局帶來了先進性和標準，以便他們能夠利用一切可用的工具來改變政府的運作方式。