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高院開綠燈 金山擬強硬清理遊民帳篷

記者李怡╱舊金山報導
圖為露宿在舊金山田德隆社區的自願無家者。（記者李怡╱攝影）
圖為露宿在舊金山田德隆社區的自願無家者。（記者李怡╱攝影）

最高法院裁定了各地市政府可以執行反街頭露宿法律，而這些法律的執行將不受憲法禁止。舊金山市長布里德表示，接下來將對無家可歸者營地採取更強硬的立場。

最高法院大法官裁定，各城市強制禁止無家可歸者露宿街頭，並不違反憲法第八修正案，即並非殘忍和不尋常懲罰。這意味著，此判決為各城市執行禁止遊民在公共場所露宿禁令開了綠燈。

最高法院的裁決，將幫助像舊金山這樣的城市更有效率地清理街道上的無家者帳篷，特別是防止長期的紮營露宿。這次裁定承認，各城市必須有更多的靈活性來應對各地街道上遊民帶來的挑戰。

據了解，裁定生效後，舊金山將繼續提供庇護所，但不會允許自願無家者再留在街道上。城市外展工作人員將為街道上的癮君子和精神疾患者提供治療機會，同時也將通過擴大的監護權等新途徑，強制那些病得最嚴重的人接受治療。但不再允許拒絕庇護的遊民在街道上露宿。

布里德表示，多年來，營地問題一直困擾著舊金山和其他西海岸城市的官員。市府律師邱信福(David Chiu)、州長紐森(Gavin Newsom)都曾向最高法院提交了簡報，認為第九巡迴法院關於公共場所露營的判例，束縛了各城市在解決無無家可歸問題上的手腳。

布里德和邱信福辦公室表示，需要時間來執行最高法院的裁決，以及如何具體改變其有關營地的政策。兩人都聲稱，舊金山會一如既採取「服務第一」的方針，為個人提供庇護所或其他援助。市長辦公室正與市府律師辦公室一同商議最終裁定，之後會宣布並實施新的政策。

根據市政府數據，在2022年的前9個月，舊金山市進行了336次清理帳篷活動，每個月約37次。2022年最後一個季度，降至每月29次。2023年前9個月，開展了357次清理帳篷運動，即每月約40次。

邱信福辦公室曾發文表示，舊金山在過去幾年，在住房、庇護和無家可歸服務方面花費了數十億元。現有在街頭搭帳篷的遊民，多是拒絕進入庇護所的「自願無家可歸者」。

舊金山 庇護 遊民

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