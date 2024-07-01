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學校註冊人數續降 灣區盼增加年級緩解

記者徐蓓蓓╱舊金山報導
舊金山聯合學區學生人數近年來不斷流失，導致資金減少。（美聯社）
舊金山聯合學區學生人數近年來不斷流失，導致資金減少。（美聯社）

「信使報」報導，灣區學校過去10年學生註冊人數下降的幅度在加州位列前3。原因主要是灣區家庭搬離昂貴的沿海地區，前往更價廉物美的內陸城市和其他州。預計今後10年內學生流失情況還會更加嚴重。

加州教育廳上周公布的數據顯示，2023-24學年加州學校註冊人數下降了近1萬5000人。全州範圍內連續第7年註冊人數下跌。位於舊金山的加州公共政策研究院的數字顯示，灣區過去10年註冊人數下降幅度達到8%，僅次於洛杉磯和塞拉地區。

加州教育廳的數據結合對人口的預測顯示，到2033年，灣區學生註冊人數會下跌14%，高於加州預計12%的平均水平。這意味著本地學區會面臨更大的挑戰。目前包括舊金山聯合學區、屋崙聯合學區和聖荷西的Alum Rock學區在內的一些學區，因為學生註冊人數不斷減少，資源和經費緊張，已經開始商討併校或關掉學校事宜。

公共政策研究院分析顯示，聖他克拉拉縣在過去10年裡學生註冊人數下降是整個灣區最快的，達到15%。到2033年這個數字會達到18%。舊金山縣過去10年只下跌了3%，但預計今後10年會下跌16%。蘇拉諾縣過去10年下跌6%，不過今後10年預計只會跌3%。

加州政府和專家認為，加州全州範圍內的學生註冊人數減少比預想得要好，並且正在恢復到疫情前較為緩慢的水平。與此同時，TK（Transitional Kindergarten）學生的註冊人數從2021-2022年的7萬5000人翻了一倍，2023-2024年有15萬人註冊。同期全州K年級學生的註冊人數卻從40萬人下降到37萬人。

加州希望2025-2026學年可以將TK教育覆蓋到所有4歲的加州兒童。這意味著在學校增加了一個年級，同時也增加了註冊學生的人數。

加州 灣區 學區

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