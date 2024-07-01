金山預算赤字7.8億 陳詩敏撤回削減市長市議員薪酬提議 從其他方面節省開支

華裔市議員陳詩敏撤回此前提議市長市議員降薪的建議。並建議預算草案從其他途徑節省開支。（記者劉先進╱攝影）

面臨7.8億預算 赤字的舊金山 ，正在想盡辦法削減開支。市議會預算和撥款委員會最近全票通過與市長布里德達成協議的2024到2025財政年度預算草案。該委員會主席、華裔市議員陳詩敏（Connie Chan）辦公室6月30日向本報確認，此前曾提議讓市長布里德、包括自己在內的所有市議員，以及其他民選領導人和市部門負責人，減薪10%。但諮詢市府律師的建議後，決定撤回這些動議。並透過其他方法節省開支。

預算草案歷史性的削減總額超9500萬，但為重要服務恢復投資近5900萬，並為儲備金增加約3600萬的節餘。此次預算案將於7月9日提交，並在7月16日首次投票前進行為期一周的審議。

陳詩敏此前提議削減市府領導人和市議員的薪酬10%，希望將節省下來的154萬投入到新的儲備基金中，以備不時之需。她說，這將為市政府提供「喘息之機」。但提議遭遇不同意見。 市議員盧凱莉（Hillary Ronen）就表示明確反對：「不確定在 159億的預算中，為節省100萬而掙得比我的立法助理還少，能解決什麼問題。」

陳詩敏辦公室說，徵求市府律師意見後，決定撤回上述建議，此次預算與撥款委員會通過的預算，恢復近5900萬的削減資金，用於為兒童、青少年、老年人、家庭和最弱勢群體提供服務的關鍵項目。恢復後的資金將重新投入到兒童口腔健康、夢想守護者計畫、支持低薪移民工人權利宣傳和教育的資金，以及安全大使、勞動力發展、租戶保護和緊急租金 援助、食品安全計畫和社區雜貨店、青少年和家庭托兒服務、暴力預防計畫、過渡性老年青年支持、弱勢和變性 LGBTQ 個人補貼以及環境正義支持等方面。

陳詩敏說，若在過去的幾年，這將是一個值得慶祝的時刻，因為執行一個真正為所有舊金山人服務的預算。不幸的是，在她看來，此時並非慶祝時刻。「當我們開始這一進程時，面臨著一個嚴峻的現實，不斷膨脹的快10億的預算赤字。作為主席，我向各部門和公眾發出了非常明確和一致的指示，即必須嚴格控制支出。」

陳詩敏說，如果金山繼續增加赤字，將比預計的時間更早面臨真正的財政懸崖。一方面，金山通過談判挽救許多重要的服務，比如恢復對公共衛生的資助，另一方面，市議會也同意為燈光秀和市中心的免費停車提供資金。

陳詩敏一直批評市長布里德的預算案。其辦公室聲稱，市長布里德向市議會提交一份達到財務平衡的預算案，是透過削減最弱勢群體提供的重要項目和社區服務來實現的。

據舊金山紀事報的報導，布里德辦公室聲明說，與市議會達成的協議保留市長在其擬議預算中提出的優先事項。儘管赤字困難，但市長提出的主要優先事項沒有減少，她期待著看到市議會通過最後表決，在下個月簽署。