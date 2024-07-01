我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國17歲羽球小將魂斷賽場 親姊質疑急救過程 悲喊：不能接受

紐約13歲亞裔持假槍拒盤查 與警扭打被擊斃

灣區目前最貴房產 降價1500萬仍未售出

記者徐蓓蓓╱舊金山灣區報導
石頭砌成、帶有英國中世紀風情的茶室和奶牛房是一處二層建築。（受訪者提供）
石頭砌成、帶有英國中世紀風情的茶室和奶牛房是一處二層建築。（受訪者提供）

目前灣區在售房產中價格最高的是位於塢德賽德的格林蓋博（Green Gables)物業。這處包括七處獨立居所，佔地74畝的物業目前售價僅1億1000萬元。從1月份上市以來，已經降價1500萬，仍未售出。

格林蓋博最早是在1911年由實業家福來希（Mortimer Fleishhacker)購得，並委託著名建築設計師、美國美術工藝運動的代表人物格林恩（Henry Greene)設計建造，之後在其家族傳承了五代。

格林恩在談到這處物業的建築設計理念時曾表示：「整個建築都有仔細考慮過，每一處細節都有其存在的理由。想法就是捨棄所有不必要的東西，使建築整體儘量直接和簡單，但最終的目的一定是美觀。」

據悉福來希最初只購買了45畝的土地。他的後人不斷購入周邊土地，並增添建築和設施，才形成今天物業內七處獨立住宅，世界級的花園、馬場、茶室、奶牛場、3三座泳池、一座羅馬倒影池、一處美麗的睡蓮池、一處巨型私人水庫、一座包含兩塊場地的網球場、還有撞球和迷你高爾夫球場的格局。物業屬地內有遠足步道和自行車騎行道多條，騎馬步道也近在咫尺。

1966年聯合國在這裡舉行了成立20周年慶典。當時的聯合國秘書長和世界各地政要曾齊聚於此。而如今醜聞纏身、當年被曾被封為「女版喬布斯」的Theranos創始人荷姆斯（Elizabeth Holmes)在2021年官司纏身時也曾在此物業中居住過。

物業內的7處建築中，主屋佔地1萬1545平方呎，有9間臥室，7.5間衛浴，附帶2個車位。

但有4間臥室、3.5間衛浴的橄欖園（Olive Grove)居所，是所有建築中視野最好的，可以飽覽矽谷和周邊聖他克魯茲群山的美景。除去橄欖園之外，鄰近的花園和菜畦也是整處物業最美麗和美味的地方。加上物業經理的居所也在附近，這裡可謂是「園中之園。」

伍斯特屋（Wurster House)建於1933年，最初由福來希的姐妹居住。這一住宅有6個臥室，佔地6315平方呎，自帶庭院和游泳池。此處居所由北加著名的建築師伍斯特（William Wurster)設計建造，擁有涼亭一般的餐廳和分離的客間。

石頭砌成、帶有英國中世紀風情的茶室和奶牛房是一處2層建築。上層曾經被用作茶室，而下層利用物業內奶牛出產的鮮奶來製作黃油和奶油。這裡鄰近物業附近的馬術中心和釀酒廠，建築風格也相得益彰。

物業內的7處建築中，主屋佔地1萬1545平方呎，有9間臥室，7.5間衛浴，附帶2...
物業內的7處建築中，主屋佔地1萬1545平方呎，有9間臥室，7.5間衛浴，附帶2個車位。 （受訪者提供）

聯合國 灣區 矽谷

上一則

慶民權法60年 華人組織遊行國會山

下一則

金山預算赤字7.8億 陳詩敏撤回削減市長市議員薪酬提議 從其他方面節省開支

延伸閱讀

灣區目前最貴房產 降價1500萬仍未售出

灣區目前最貴房產 降價1500萬仍未售出
青少年用中文創作圖片小說 向亞裔宣導心理健康

青少年用中文創作圖片小說 向亞裔宣導心理健康
知道怎麼比嗎？州長簽署法案 「沙卡」成為夏威夷官方手勢

知道怎麼比嗎？州長簽署法案 「沙卡」成為夏威夷官方手勢
NBA／綠衫軍建王朝？ 格林：勇士難複製

NBA／綠衫軍建王朝？ 格林：勇士難複製
NBA／看好綠衫軍開紅盤 格林預測：獨行俠6戰封王

NBA／看好綠衫軍開紅盤 格林預測：獨行俠6戰封王

熱門新聞

舊金山39號碼頭一個月前還擠滿了海獅。（電視新聞截圖）

舊金山39號碼頭海獅從2千隻銳減剩10隻 原因出爐

2024-06-29 21:21
灣區的一些中餐廳並不以服務見長，卻制定了相當高的服務費，收完之後還有小費選項。（取自Unsplash)

服務費再加小費 餐館帳單翻倍…華人火大：沒什麼服務

2024-06-27 14:20
科技公司的首席執行長們風格受到關注，科技員工們也正在聘請時薪 500 美元的時尚顧問打理自己。（CNBC電視新聞截圖）

科技男有魅力但穿著糟糕? 時尚顧問鐘點費500元有市場

2024-06-27 21:17
加州聖伯納汀諾縣一名獨居女性的住家遭竊，讓她心生恐懼不敢回家，家屬公開監視器畫面，希望有人能幫忙指認竊賊。(翻攝監視器影片)

南加州獨居女性家中遭竊 歹徒做案手法精細讓她恐懼

2024-06-24 19:46
戴維斯在紐約時報廣場爭取爭取天體人士權益。(美聯社)

員工須一絲不掛 裸體書店徵求健美女CEO

2024-06-23 14:53
灣區目前有33個城市的中位數房價超過200萬元。圖為阿賽頓一棟房價超過3000萬元的豪宅。（網路影片截圖）

灣區33城市房價 躋身200萬俱樂部…這些小鎮炙手可熱

2024-06-25 13:19

超人氣

更多 >
中國「天龍3號」火箭試射爆炸

中國「天龍3號」火箭試射爆炸
美甲店華女遭酒駕撞 老父認屍渾身發抖 直喊：我替她

美甲店華女遭酒駕撞 老父認屍渾身發抖 直喊：我替她
浙江婦堅持健身14年 50歲「阿姨爆改成小姐姐」

浙江婦堅持健身14年 50歲「阿姨爆改成小姐姐」
羽球／中國17歲新星張志傑 亞青賽比賽中倒地猝逝

羽球／中國17歲新星張志傑 亞青賽比賽中倒地猝逝
再給莊國棟一次選擇機會？ 彭冠英：他會選擇黃亦玫

再給莊國棟一次選擇機會？ 彭冠英：他會選擇黃亦玫