華人彩虹聯盟 驕傲月遊行華麗登場

2023年舊金山驕傲遊行，華人彩虹聯盟方陣成員身穿七彩馬面裙，高舉彩虹旗幟。（華人彩虹聯盟提供）

前言：

美國同性婚姻合法，彩虹旗隨處可見，每年6月各大城市的驕傲遊行上更是爭奇鬥豔，但華人 LGBTQ+群體依然是少數中的少數。他們的現狀如何？美國真的是樂土嗎？本期專題報導，世界日報記者帶著種種好奇，走近「華人彩虹聯盟」，試圖了解華人性少數群體。

內文：

CRN主席邵帥是Aribnb數據分析師。他在工作和生活中屬於完全「出櫃」的男同性戀 者，還自稱「屬於生怕別人不知道我的性取向情況」，不過他的自我認同並非一路順利。正因不想其他人在相似困惑迷茫中重蹈覆轍，他選擇一條彩虹色的公益之路。

由於國情與時代背景，1987年出生的邵帥青春懵懂時，中國國內關於性少數群體的訊息與討論較貧乏和隱蔽。他剛開始甚至不知道什麼是同性戀，卻意識到自己的不同，「搞不清楚我到底怎麼了，就是跟其他同學不一樣，比如大學寢室裡人家在那談的半夜話題我不是很興奮。」

邵帥說，他經歷了強烈的自我懷疑與糾結，很不開心，才逐漸明白「接受自己是唯一的出路」，慢慢釋懷。回頭看自己的心路歷程，他認為，性少數群體間應該有更多分享交流機會，能幫助減輕自我認同過程中所經歷的掙扎與痛苦，於是萌生創建社群的想法。而來美國後的一次見聞，成為他投身社群服務的轉折點，促使他從勇敢、驕傲地做自己，到連結與幫助更多人。

邵帥2010年到喬治亞州亞特蘭大求學，那時同性婚姻還沒有在美國合法。他記得曾在一次遊行中，看到街上有華人宗教團體打出橫幅，上面寫著「Chinese against same sex marrige」（華人反對同性婚姻）、「Family Value」（家庭價值觀）等標語。

「我想，他們這群華人有他們的觀念，希望發揮影響。那我們同性社群在哪裡呢？這議題與我們切身相關，卻沒有我們的聲音，從那時起我就投入更多把時間在社群。」

當時，邵帥唯一能夠在網上找到的華人性少數社群是一個叫China Rainbow Network的BBS（後更名為Chinese Rainbow Network）。此網站創立於1996年，但由於社群媒體的興起，2010年時活躍用戶已相當少了。邵帥聯絡當時網站負責人，提出改版和未來發展想法，負責人聽後就像抓到救命稻草，立刻決定交由他全權負責。

邵帥接手後，開始組織線上講座，並為了方便社群成員溝通交流創建微信 聊天群，到現在已經發展到五、六十個群組，成員遍布美國、加拿大，甚至陸港澳台及東南亞。「我們可以說是海外最大的華人彩虹群體。」邵帥自豪地說。

2015年CRN方陣首次亮相紐約驕傲遊行，還登上華爾街日報，之後也開始參加舊金山、洛杉磯等地驕傲遊行。2016年建立CRN彩虹獎學金，提供給全球各地性少數華人學生，七年來已頒發52人次。

邵帥說，驕傲遊行和獎學金是CRN每年最重要兩件事。他們希望透過獎學金激勵性少數學生自強不息、完成學業、服務社會。也希望透過參加遊行，向還在因性取向糾結、質疑自己的人傳遞一個訊息：作為性少數群體，是幸福的、開心的，生活可以很美好。

邵帥表示，一方面美國華人性少數群體仍被邊緣化，但另一方面，CRN透過線上線下交流與活動，創建了一個歡樂和諧的小環境，滋養一個群體的成長，從上學工作到戀愛結婚，現在也開始考慮要小孩。「我們社區似乎見證了新的一個身分在美國的存在，在這發展，甚至是算是實現最早的人生理想：過想要的人生」。