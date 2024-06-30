放過自己 我們的愛沒有不一樣

Yixi在美國的朋友、同事都對她的性取向接受度很高，真正困擾她的誤解來自國內的父母。（記者葛歆睿 / 攝影）

美國自由與開放的氛圍，讓許多性少數中國人嚮往。但有些事情可能只有親身體驗才知道，身為美國的外國人、新移民，融入這片樂土並非易事，有些人，無論身在何方，也未必能逃脫父母長輩傳統觀念帶給他們的束縛。

Wei Li是矽谷軟體工程師。他在中國時曾喜歡一個直男十多年，「同類故事在LGBTQ+太常見了，每個人都有這麼一段，」他說，「最終決定出國，給自己一個解脫，放過所有人。」

十年前，Wei抱著對國外的幻想到賓州 匹茲堡讀書，這是一座在他來看並不發達的中型城市。他說：「以為美國很開放，很容易找到男朋友，大家接受度都很高，我又很特別，之後才發現並不是這麼一回事。」

Wei感受到巨大的心理落差，除了種族歧視和語言不適應，他也因為出國後才開始主動接觸男同性戀圈子，一開始並不知道怎麼與人交往。「蹩手蹩腳的，覺得怎麼都不對，別人都不理解你的真實意思。我覺得很受挫。」

經歷了一系列不順利感情和人際關係後，Wei選擇了與自己和解。「如果無法融入，就不要融入。如果找不到對象，那自己過也挺好的。如果美國人不喜歡我，或是我跟其他外國朋友接觸不了，那就找一些能接觸的朋友。」他認為，這不是擺爛，只是放下，而他也實現了自我覺醒，更加專注知道自己想要什麼。

2017年，Wei因為工作關係搬到灣區 ，這裡的亞洲文化讓他感受到與賓州大不相同，也結識各種人。在與他們交流分享後他發現：你的問題，永遠都是別人已經或正在經歷的。慢慢地，他的心態愈來愈平和，也不再覺得自己特別，接受了他只是普通人而已。「甚至是我的LGBTQ+身分也沒有很特別，因為直人也在經歷同樣的事情，他們也要每天為生活奔波。」

去年9月Wei在CRN的一次活動上認識了他的先生，倆人很快確定關係，並在今年1月結婚。他說，以前從未渴望過婚姻，也沒想過自己會這麼早結婚，但遇到對的人，「感覺很踏實，覺得這就是日子該有的樣子」。更幸運的是，Wei的性取向被所家人接受，他的愛情也得到了他們的祝福。而CRN中還有很多成員仍在掙扎之中。

建築設計師Yixi是一名女同性戀，有固定伴侶。來灣區前，她曾在紐約和佛羅里達生活。她說，在美國，從朋友、同事到接觸過的本地人，都能接受性少數群體，甚至相當支持，給她很多信心，在工作和生活中出櫃。而真正困擾她的誤解來自國內的父母。

「我跟跟他們說了這件事情，但還在一個過程中。」Yixi說：「可能中國大環境下，他們認為這是一件不正常的事情。」她覺得，父母可能需要一些時間去接受，她控制不了，但會有遺憾。

Yixi說，因為父母並不在身邊，她的情況其實還好，但華人 彩虹社群中有些人隨父母移民過來，每天生活在一起，他們的出櫃壓力相對更大。「華人父母還是有很多傳統的想法，很根深蒂固，但愛孩子的父母，可能總有一天會願意接受。」

Wei和Yixi都是CRN灣區線下活動負責人，也都參與了今年舊金山驕傲遊行CRN方陣組織與策劃。據悉，CRN中有一部分積極參與平時社群活動的人，並不想在曝光度極大的驕傲遊行中露面，他們害怕不小心出現在別人的照片、影片、甚至當地新聞中，再轉載到網路上，被父母長輩看到，會給生活帶來不可預知的影響。

Yixi說，社群中看到很多不同階段的人，他們有的是「深櫃」，有的還無法確定性取向，大家都在探索。雖然她自己也沒有到達完全「出櫃成功」的狀態，但希望能夠陪伴、幫助大家走好這條路。