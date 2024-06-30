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地下水持續上升 灣區等多城市面臨風險

記者葛歆睿 / 南灣報導
地下水上升可能對灣區許多城市都有影響，包括舊金山，圖為南灣底Alviso景觀。（記者江碩涵／攝影）
地下水上升可能對灣區許多城市都有影響，包括舊金山，圖為南灣底Alviso景觀。（記者江碩涵／攝影）

非營利智庫舊金山灣區規劃和城市研究協會（San Francisco Bay Area Planning and Urban Research Association，SPUR）和東巴洛阿圖社區組織Nuestra Casa本周發布最新研究，分析地下水上升可能對東巴洛阿圖的影響。研究人員表示，這些發現可以應用在灣區所有面臨風險的城市，包括舊金山。

沿海淺層地下水是儲存在地下土壤中的雨水，而不是儲存在含水層中用於飲用水和農作物灌溉的地下水。

隨著氣候變遷導致海平面上升，沿海淺層地下水被進一步推向地表。地下水位離地表越近，土壤吸收雨水的能力就越小，因此，強降水就越有可能導致洪水、破壞基礎設施並釋放殺蟲劑和石棉等土壤污染物。

SPUR的阿特金森（Sarah Atkinson）是這項題為「Look Out Below」的研究的作者，她說：「我認為這是一個非常重要的問題，因為我們正在制定所有這些計劃，如果不考慮地下水上升，實際實施的項目可能會產生其他問題。」

SPUR的分析發現，如果不進行幹預，地下水上升將增加東巴洛阿圖東部社區的內陸洪水風險，損害當地基礎設施，使長期工業場地的污染物流動（有50 個這樣的地區容易受到地下水上升的影響），並使該市的建築物受損，導致地震時更容易發生土壤液化。

研究人員表示，預計未來70年海平面將上升2呎，地下水位將引發洪水，居民將難以在普爾加斯大道（Pulgas Avenue）以東的社區通行。房屋可能會被洪水淹沒，這將增加黴菌和真菌的生長速度，並導致空氣品質不健康。

研究人員建議東巴洛阿圖要求所有基礎設施計畫評估地下水風險，更新海平面上升和洪水地圖以反映地下水，並提供資助機制來支持地下水研究。

阿特金森表示，大多數調查結果和建議都與舊金山有關，舊金山是另一個水濱城市，建築物都暴露在洶湧的潮汐和地下水中。

舊金山港今年稍早發布了一項研究，分析了沿海洪水和海平面上升可能對舊金山海濱的影響。阿特金森表示，雖然報告提到了地下水上升，但該計畫很廣泛，沒有給出任何有關緩解這一問題的具體細節。

她說，希望SPUR的研究為管理供水系統的舊金山公用事業委員會等機構解決地下水上升問題提供方向和建議。

阿特金森將東巴洛阿圖與舊金山的灣景-獵人角（Bayview-Hunters Point）社區的人口、地理和情況進行了比較，因為兩者都是低收入社區，受到環境危害的嚴重影響。獵人角附近的前美國海軍造船廠幾十年來一直在零散地清理放射性毒素。

像獵人角這樣的受污染地區尤其面臨風險，因為洪水會將該地點已經存在的毒素轉移到其他地區。SPUR的研究發現，東巴洛阿圖60%的污染場地已經受到高地下水位的影響。

「地下水只會給其他一切帶來額外的負擔，」阿特金森說。好消息是舊金山一直朝著正確的方向前進。 2021年，舊金山發布了「災害與氣候復原力計畫」，其中提出了近100項減輕氣候變遷影響的策略。其中包括遏制地下水上升的可行措施。

舊金山 洪水 氣候變遷

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