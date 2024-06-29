中華文化夏令營 扯鈴、舞獅成果展

年齡較小養樂多組在高中志工帶領下，完成舞獅表演。（記者孫愛薇／攝影）

由北加州 中文學校聯合會舉辦「中華文化夏令營」，邀請灣區 學童利用暑假空餘時間，參加以中華文化傳統為主題的夏令營活動，並於28日下午舉辦夏令營成果展，展示五天密集訓練的文化成果，扯鈴、台灣電音舞蹈、客家傘舞、手工藝以及美食料理。

北加 州中文學校聯合會會長單聖玲說到，感謝僑委會的支持，感謝所有專業的老師以及志工，因所有人的努力才有麼好的夏令營。可以看到送來夏令營的孩子都非常開心喜樂，請家長們預留明年的時間，帶孩子再次參加協會所舉辦的夏令營。

金山灣區僑教中心主任莊雅淑表示，非常感謝北加州中文學校聯合會來到中心舉辦夏令營，在海外的孩子透過夏令營了解父母故鄉的文化，海外的孩子在父母的支持下參與文化活動，每年夏令營都受到僑界的歡迎，自己在樓上的辦公室都聽到孩子們的笑聲與歌聲，夏令營不只是安全，更重要還有文化民俗的技藝。

成果展邀請貴賓北加州祭孔大典委員會總召牟善竹、國慶委員會主委葉雲河觀禮，在成果展一開始，由主持人李娜亞點出連續多年帶孩子前來參加的家長，其中一位郭姓家長已是第四年帶孩子來參加。