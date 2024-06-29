我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

用完漱口水之後還要用清水？牙醫指3大常見迷思

鋼琴王子李雲迪同框任正非 嫖娼風波後首在中國亮相

中華文化夏令營 扯鈴、舞獅成果展

記者孫愛薇／聖他克拉拉縣報導
年齡較小養樂多組在高中志工帶領下，完成舞獅表演。（記者孫愛薇／攝影）
年齡較小養樂多組在高中志工帶領下，完成舞獅表演。（記者孫愛薇／攝影）

由北加州中文學校聯合會舉辦「中華文化夏令營」，邀請灣區學童利用暑假空餘時間，參加以中華文化傳統為主題的夏令營活動，並於28日下午舉辦夏令營成果展，展示五天密集訓練的文化成果，扯鈴、台灣電音舞蹈、客家傘舞、手工藝以及美食料理。

北加州中文學校聯合會會長單聖玲說到，感謝僑委會的支持，感謝所有專業的老師以及志工，因所有人的努力才有麼好的夏令營。可以看到送來夏令營的孩子都非常開心喜樂，請家長們預留明年的時間，帶孩子再次參加協會所舉辦的夏令營。

金山灣區僑教中心主任莊雅淑表示，非常感謝北加州中文學校聯合會來到中心舉辦夏令營，在海外的孩子透過夏令營了解父母故鄉的文化，海外的孩子在父母的支持下參與文化活動，每年夏令營都受到僑界的歡迎，自己在樓上的辦公室都聽到孩子們的笑聲與歌聲，夏令營不只是安全，更重要還有文化民俗的技藝。

成果展邀請貴賓北加州祭孔大典委員會總召牟善竹、國慶委員會主委葉雲河觀禮，在成果展一開始，由主持人李娜亞點出連續多年帶孩子前來參加的家長，其中一位郭姓家長已是第四年帶孩子來參加。

「中華文化夏令營」以台灣傳統飲料作為各別隊名，分有養樂多組、冬瓜茶組、蘋果西打組，總計60位學生參與夏令營活動。學童在成果展中表演這五天來所學習到民俗技藝，即便是年齡較小的學童，也能演出舞獅、扯鈴，讓在場觀眾掌聲不斷。

冬瓜茶組一人一頭舞獅表演，現場掌聲連連。（記者孫愛薇／攝影）
冬瓜茶組一人一頭舞獅表演，現場掌聲連連。（記者孫愛薇／攝影）
全體夏令營學員以一曲團體舞蹈，最後展示中華民國國旗。（記者孫愛薇／攝影）
全體夏令營學員以一曲團體舞蹈，最後展示中華民國國旗。（記者孫愛薇／攝影）

加州 北加 灣區

上一則

逾91萬加州人飲用水不符標準 154萬人供水系統瀕臨故障

下一則

聖荷西抓逃犯 設臉書IG專頁

延伸閱讀

北加州中華耆英聯合會歡慶「雙親節」表揚90歲耆英

北加州中華耆英聯合會歡慶「雙親節」表揚90歲耆英
北加州實踐大學校友會 6月29日舉辦年會

北加州實踐大學校友會 6月29日舉辦年會
慈濟北加州分會22日講座 談「福到用時方恨少」

慈濟北加州分會22日講座 談「福到用時方恨少」
紐約樂清同鄉會慶端午 傳播中華文化

紐約樂清同鄉會慶端午 傳播中華文化
陸軍官校百年校慶 北加州同學會同樂

陸軍官校百年校慶 北加州同學會同樂

熱門新聞

灣區的一些中餐廳並不以服務見長，卻制定了相當高的服務費，收完之後還有小費選項。（取自Unsplash)

服務費再加小費 餐館帳單翻倍…華人火大：沒什麼服務

2024-06-27 14:20
加州聖伯納汀諾縣一名獨居女性的住家遭竊，讓她心生恐懼不敢回家，家屬公開監視器畫面，希望有人能幫忙指認竊賊。(翻攝監視器影片)

南加州獨居女性家中遭竊 歹徒做案手法精細讓她恐懼

2024-06-24 19:46
戴維斯在紐約時報廣場爭取爭取天體人士權益。(美聯社)

員工須一絲不掛 裸體書店徵求健美女CEO

2024-06-23 14:53
舊金山獨棟房僅開價48.8萬元。但是，幸運買家可能等到2053年才可進入房屋大門之內。(圖截取自Google Map街景)

房價300萬 舊金山這間獨棟屋僅開價48.8萬 原因出爐

2024-06-21 22:29
圖為FBI探員調查Andy Duong 住所。（記者劉先進╱攝影）

最年輕市長 曾無家可歸…亞裔政治新星盛桃人生像過山車

2024-06-21 11:09
灣區目前有33個城市的中位數房價超過200萬元。圖為阿賽頓一棟房價超過3000萬元的豪宅。（網路影片截圖）

灣區33城市房價 躋身200萬俱樂部…這些小鎮炙手可熱

2024-06-25 13:19

超人氣

更多 >
支票帳戶不要多於3000元 銀行櫃員告訴你為什麼

支票帳戶不要多於3000元 銀行櫃員告訴你為什麼
好市多烤雞換環保新包裝 消費者不領情

好市多烤雞換環保新包裝 消費者不領情
唐嫣二搭趙又廷 網看好「汪小姐」超越劉亦菲「玫瑰」

唐嫣二搭趙又廷 網看好「汪小姐」超越劉亦菲「玫瑰」
臨陣換將 誰來接替拜登？博彩網站賭這9人

臨陣換將 誰來接替拜登？博彩網站賭這9人
77中國人搭豪車偷渡義大利 轉身淪奴工 被拍裸照、無限期工作

77中國人搭豪車偷渡義大利 轉身淪奴工 被拍裸照、無限期工作