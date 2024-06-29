青少年用中文創作圖片小說 向亞裔宣導心理健康

美國華人大會、全美華裔心理健康峰會28日在華盛頓特區舉行。（記者劉先進╱攝影）

美國華人 大會、全美華裔心理健康 峰會28日在華盛頓特區舉行，在以「有實證依據的舉措」為主題的討論會上，馬里蘭州蒙哥馬利縣衛生與公眾服務局亞裔 精神健康服務項目經理誇辛（Sanjana Quasem）說，他們讓青少年參與圖片小說創作，小說不僅使用中文，還用亞裔面孔來講述故事，向社區居民宣傳精神健康知識。

全國精神疾病聯盟（NAMI）亞太裔社區跨文化創新和參與經理格林巴（Kyle Galimba）說，從全國各地的談話中深知，亞裔父母對孩子的愛都藏在心中。人們經常講述世代相傳的創傷，尤其在年輕人身上，年輕人害怕談論此問題，包括他自己，「當我第一次和媽媽談起精神健康治療時，她說，好吧，你要花錢找人，而不是跟媽媽談，我感到羞恥感。」

格林巴回憶，自從踏上心理健康之旅，他和父母持續交談，一點一點地打破僵局，終於有一天互相說「我愛你」。而以前，父母總是抱怨，兒子一天12小時待在房間，不吃不睡。「這些跡象和症狀本來是可以交談的，但我不怪父母，他們也不懂。」

誇辛說，針對亞裔社區的精神健康資源非常少，該部門開發有關精神健康的圖片小說，用故事和圖片來傳達重要的健康資訊，在傳播乙肝、子宮頸癌、糖尿病等健康資訊方面效果顯著。這些圖片小說還翻譯成中文、韓文、越南語和印地語等多種亞洲語言，且對於每種語言的圖片小說，都更換所有的演員，演員代表相應語言的社區。

誇辛說，由於當地公立學校系統發生一連串學生自殺身亡的不幸事件，該部門聯繫許多教師，決定設立一個委員會，與學生討論他們需要的資源，以及針對文化和背景不同，如何與他們的學生討論心理健康問題。該局還招募了一批青年心理健康大使，讓目標受眾青年參與圖片小說的開發，大家一起編寫故事、設計人物、名字等。