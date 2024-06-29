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青少年用中文創作圖片小說 向亞裔宣導心理健康

記者劉先進 ／華盛頓特區報導
美國華人大會、全美華裔心理健康峰會28日在華盛頓特區舉行。（記者劉先進╱攝影）
美國華人大會、全美華裔心理健康峰會28日在華盛頓特區舉行。（記者劉先進╱攝影）

美國華人大會、全美華裔心理健康峰會28日在華盛頓特區舉行，在以「有實證依據的舉措」為主題的討論會上，馬里蘭州蒙哥馬利縣衛生與公眾服務局亞裔精神健康服務項目經理誇辛（Sanjana Quasem）說，他們讓青少年參與圖片小說創作，小說不僅使用中文，還用亞裔面孔來講述故事，向社區居民宣傳精神健康知識。

全國精神疾病聯盟（NAMI）亞太裔社區跨文化創新和參與經理格林巴（Kyle Galimba）說，從全國各地的談話中深知，亞裔父母對孩子的愛都藏在心中。人們經常講述世代相傳的創傷，尤其在年輕人身上，年輕人害怕談論此問題，包括他自己，「當我第一次和媽媽談起精神健康治療時，她說，好吧，你要花錢找人，而不是跟媽媽談，我感到羞恥感。」

格林巴回憶，自從踏上心理健康之旅，他和父母持續交談，一點一點地打破僵局，終於有一天互相說「我愛你」。而以前，父母總是抱怨，兒子一天12小時待在房間，不吃不睡。「這些跡象和症狀本來是可以交談的，但我不怪父母，他們也不懂。」

誇辛說，針對亞裔社區的精神健康資源非常少，該部門開發有關精神健康的圖片小說，用故事和圖片來傳達重要的健康資訊，在傳播乙肝、子宮頸癌、糖尿病等健康資訊方面效果顯著。這些圖片小說還翻譯成中文、韓文、越南語和印地語等多種亞洲語言，且對於每種語言的圖片小說，都更換所有的演員，演員代表相應語言的社區。 

誇辛說，由於當地公立學校系統發生一連串學生自殺身亡的不幸事件，該部門聯繫許多教師，決定設立一個委員會，與學生討論他們需要的資源，以及針對文化和背景不同，如何與他們的學生討論心理健康問題。該局還招募了一批青年心理健康大使，讓目標受眾青年參與圖片小說的開發，大家一起編寫故事、設計人物、名字等。

紀錄片導演常昌富（Changfu Chang）屢獲大獎，長達十年的圍繞繞國際收養的系列紀錄片，在北美、歐洲等地廣泛放映，華盛頓郵報、洛杉磯時報等媒體多次報導，他說，有義務講述關於華人精神健康的故事。在拍攝紀錄片過程中，採訪美國華裔精神健康聯盟（MHACC）執行長彭一玲（Elaine Peng），有句話讓人感動，「她說，女兒Irene發病時曾說，很希望早點生病，這樣（過世）的爸爸在今天就能和我們住在一起生活了。」

馬里蘭州蒙哥馬利縣衛生與公眾服務局亞裔精神健康服務項目經理誇辛說，他們讓青少年使...
馬里蘭州蒙哥馬利縣衛生與公眾服務局亞裔精神健康服務項目經理誇辛說，他們讓青少年使用中文，還用亞裔面孔來講述故事，向社區宣傳精神健康知識。（記者劉先進╱攝影）
全國精神疾病聯盟（NAMI）亞太裔社區跨文化創新和參與經理格林巴講述，小時候和父...
全國精神疾病聯盟（NAMI）亞太裔社區跨文化創新和參與經理格林巴講述，小時候和父母關於精神健康的對話。（記者劉先進╱攝影）
紀錄片導演常昌富說，有義務講述關於華人精神健康的故事。（記者劉先進╱攝影）
紀錄片導演常昌富說，有義務講述關於華人精神健康的故事。（記者劉先進╱攝影）

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