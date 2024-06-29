正體漢字園遊會 闖關嚐台灣美食
北加州中文學校聯合會28日下午舉辦「正體漢字園遊會」，活動由中華民國僑務委員會贊助，免費參加，以漢字六書造字原理設計闖關關卡，闖關成功就可獲得台灣美食一份，道地的料理諸如米粉湯、珍珠奶茶、香腸都端上檯面，吸引家長孩童的目光，在遊戲的氛圍下讓孩童學習漢字之美。
北加州中文學校聯合會會長單聖玲說到，學中文的學法有很多種，這次舉辦的園遊會，讓孩子們一面吃一面玩的同時，在不知不覺學會中文，這就是協會優質的教學方式。
金山灣區僑教中心主任莊雅淑致詞時表示，正體漢字一直是僑委會希望能和海外僑界共同來推動的項目，讓海外的孩子們可以了解正體漢字，園遊會又將正體漢字以及台灣美食做結合，鼓勵孩子在學習的同時，體驗台灣小吃，有吃又有玩，感謝協會的付出與努力。
「正體漢字園遊會」關卡設計圍繞漢字構造法則，包括象形、指事、會意、形聲與部首，負責關卡的出題老師將針對參與學生的中文程度，設計別出心裁的遊戲關卡，像是以透明的杯子互相堆疊不同部首，可結合出不同文字，或是打彈珠的方式找部首。
學童需要先聆聽各站老師的說明與講解，認識該站的漢字概念後，組合出符合題目的中文，即可獲得台灣美食。主辦單位以寓教於樂為目的，即便學童答不出答案，也贈與美食作為獎勵。道地的台灣美食皆為協會老師所準備，有米粉湯、珍珠奶茶、香腸、鹽酥雞等，在現場美食香味四溢。
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