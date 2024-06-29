銀行客戶未依規停車被拖 損失近400元

Chase分行在停車場入口處增加告示牌，警告非使用銀行服務的車主。（記者孫愛薇／攝影）

常在路上可以看到某些公司行號專屬的停車位，如果要停這些停車位，可要小心注意上面標示。矽谷 南灣吳太太是Chase銀行顧客，6月中在Chase銀行前面停車存支票 ，順道到隔壁Westfield Valley Fair購物，回頭取車時，發現停在銀行停車位的車消失，經詢問才知道車子已被銀行合作的拖車公司Morris & Sons Towing拖走，罰金400元，得不償失。

車輛被拖走的Chase分行停車場，就在南灣知名購物廣場Westfield Valley Fair旁。吳太太當時先到銀行存取支票，就走到旁邊的Westfield Valley Fair購物約一小時，回到停車場時發現找不到自己的車。

由於原本停車的地點沒有留下被拖走的提醒，一時間吳太太非常緊張車輛該不會是被偷竊，趕緊到Chase分行內詢問櫃台人員，結果沒想到櫃台告知她，如果停在銀行停車位，但到隔壁商場購物車輛就會被拖走，需要依照停車場上告示牌的資訊，打電話尋找自己的車輛。

吳太太回到停車場時，發現也有其他車主車正在著急地找車。遭拖走的車輛需要到拖車公司所在地繳付罰款取車，該停車場合作的拖車公司為Morris & Sons Towing，位在聖荷西國際機場旁，離Westfield Valley Fair大約15分鐘的車程，吳太太花了17元的Uber費用抵達拖車公司。

抵達Morris & Sons Towing後，拖車公司門口還有好幾位車主在等候領車，其中不乏殘障人士，推著輔助輪椅等候繳納罰款。繳納罰款需出示駕照 與車輛的保險卡，需繳納拖車費用270元以及125元一天的保管費用，總計罰款為395元，假設錯過拖車公司營業時間，導致無法取車，則會一天增加125元的費用。