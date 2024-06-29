我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

用完漱口水之後還要用清水？牙醫指3大常見迷思

鋼琴王子李雲迪同框任正非 嫖娼風波後首在中國亮相

聖縣選務官健康因素 大選前退休

記者徐蓓蓓╱聖荷西報導
聖縣選務官布謝在今年3月的初選前展示選票。（記者徐蓓蓓╱攝影）
聖縣選務官布謝在今年3月的初選前展示選票。（記者徐蓓蓓╱攝影）

聖他克拉拉縣選務官布謝（Shannon Bushey)宣布在28日因為醫療原因而退休。布謝領導聖他克拉拉縣選務處已近30年。目前距離今年11月的大選還有大約4個月的時間。

布謝退休的消息，是通過選務處發言人葛提奧（Steve Goltiao)發布的。後者拒絕對此發表評論。布謝也拒絕通過發言人對此事發表任何評論。

據悉此前布謝曾經休了病假，但沒有透露休了多久。助理選務官莫瑞樂（Matt Moreles)將代理布謝的職責，並可能一直持續到總統競選結束。

布謝在5月9日寫給聖他克拉拉縣議會的一封信中寫到：「這是個非常艱難的決定，但最終我決定現在是關注自己健康的時候了。在選務處過去的28年在職業和個人層面都是極其令人滿足的。能夠服務我們的選民，通過各種選舉方式、語言和身障輔助讓他們的聲音有機會被聽見是非常榮幸的。」

布謝的任期並非一帆風順。今年16選區國會議員選舉史無前例的選票重計，就迫使聖縣選務處在4月不得不承認計票過程有人為失誤。選務處員工發現3月的初選計票中，因為計票人員按錯按鈕和計票機器操作不當，導致19張選票一開始沒有被計入，3張選票被計入2次。選務處最後還接受了7張有爭議選票。

布謝領導的選務處稱之為一次學習的經歷，促成了對品質管理流程的再度審視。

聖他克拉拉縣議員李洲曉表示：「選務處從一個非常流程化的機構已經轉變成否認選舉極端份子（election denial extremists) 的攻擊對象。以陰謀論和未經證實的欺詐指控來攻擊選務官破壞了我們最基本的民主程序。在布謝的領導下，我們保護了我們地方的民主，並且準備好迎接一場公平和自由的2024年大選。」

退休

上一則

舊金山巨人隊「台灣傳統夜」 9月3日閃亮登場

下一則

在舊金山賣素漢堡 麥當勞測試失敗

延伸閱讀

拜川首辯 美股多空洗牌 彭博預估勝選者效應

拜川首辯 美股多空洗牌 彭博預估勝選者效應
拜登、川普總統大選首辯90分鐘 華郵整理5大看點

拜登、川普總統大選首辯90分鐘 華郵整理5大看點
總統大選首場辯論 CNN即時民調：2/3選民認為川普獲勝

總統大選首場辯論 CNN即時民調：2/3選民認為川普獲勝
達菲 任聖他克拉拉縣社會服務部副主任

達菲 任聖他克拉拉縣社會服務部副主任
聖縣重新計票增加15票 縣府細說明

聖縣重新計票增加15票 縣府細說明

熱門新聞

灣區的一些中餐廳並不以服務見長，卻制定了相當高的服務費，收完之後還有小費選項。（取自Unsplash)

服務費再加小費 餐館帳單翻倍…華人火大：沒什麼服務

2024-06-27 14:20
加州聖伯納汀諾縣一名獨居女性的住家遭竊，讓她心生恐懼不敢回家，家屬公開監視器畫面，希望有人能幫忙指認竊賊。(翻攝監視器影片)

南加州獨居女性家中遭竊 歹徒做案手法精細讓她恐懼

2024-06-24 19:46
戴維斯在紐約時報廣場爭取爭取天體人士權益。(美聯社)

員工須一絲不掛 裸體書店徵求健美女CEO

2024-06-23 14:53
舊金山獨棟房僅開價48.8萬元。但是，幸運買家可能等到2053年才可進入房屋大門之內。(圖截取自Google Map街景)

房價300萬 舊金山這間獨棟屋僅開價48.8萬 原因出爐

2024-06-21 22:29
圖為FBI探員調查Andy Duong 住所。（記者劉先進╱攝影）

最年輕市長 曾無家可歸…亞裔政治新星盛桃人生像過山車

2024-06-21 11:09
灣區目前有33個城市的中位數房價超過200萬元。圖為阿賽頓一棟房價超過3000萬元的豪宅。（網路影片截圖）

灣區33城市房價 躋身200萬俱樂部…這些小鎮炙手可熱

2024-06-25 13:19

超人氣

更多 >
支票帳戶不要多於3000元 銀行櫃員告訴你為什麼

支票帳戶不要多於3000元 銀行櫃員告訴你為什麼
好市多烤雞換環保新包裝 消費者不領情

好市多烤雞換環保新包裝 消費者不領情
唐嫣二搭趙又廷 網看好「汪小姐」超越劉亦菲「玫瑰」

唐嫣二搭趙又廷 網看好「汪小姐」超越劉亦菲「玫瑰」
臨陣換將 誰來接替拜登？博彩網站賭這9人

臨陣換將 誰來接替拜登？博彩網站賭這9人
77中國人搭豪車偷渡義大利 轉身淪奴工 被拍裸照、無限期工作

77中國人搭豪車偷渡義大利 轉身淪奴工 被拍裸照、無限期工作