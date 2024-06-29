聖縣選務官健康因素 大選前退休

聖縣選務官布謝在今年3月的初選前展示選票。（記者徐蓓蓓╱攝影）

聖他克拉拉縣選務官布謝（Shannon Bushey)宣布在28日因為醫療原因而退休 。布謝領導聖他克拉拉縣選務處已近30年。目前距離今年11月的大選還有大約4個月的時間。

布謝退休的消息，是通過選務處發言人葛提奧（Steve Goltiao)發布的。後者拒絕對此發表評論。布謝也拒絕通過發言人對此事發表任何評論。

據悉此前布謝曾經休了病假，但沒有透露休了多久。助理選務官莫瑞樂（Matt Moreles)將代理布謝的職責，並可能一直持續到總統競選結束。

布謝在5月9日寫給聖他克拉拉縣議會的一封信中寫到：「這是個非常艱難的決定，但最終我決定現在是關注自己健康的時候了。在選務處過去的28年在職業和個人層面都是極其令人滿足的。能夠服務我們的選民，通過各種選舉方式、語言和身障輔助讓他們的聲音有機會被聽見是非常榮幸的。」

布謝的任期並非一帆風順。今年16選區國會議員選舉史無前例的選票重計，就迫使聖縣選務處在4月不得不承認計票過程有人為失誤。選務處員工發現3月的初選計票中，因為計票人員按錯按鈕和計票機器操作不當，導致19張選票一開始沒有被計入，3張選票被計入2次。選務處最後還接受了7張有爭議選票。

布謝領導的選務處稱之為一次學習的經歷，促成了對品質管理流程的再度審視。

聖他克拉拉縣議員李洲曉表示：「選務處從一個非常流程化的機構已經轉變成否認選舉極端份子（election denial extremists) 的攻擊對象。以陰謀論和未經證實的欺詐指控來攻擊選務官破壞了我們最基本的民主程序。在布謝的領導下，我們保護了我們地方的民主，並且準備好迎接一場公平和自由的2024年大選。」