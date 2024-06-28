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遭解雇前警長阿姆斯壯參選屋崙市議員 華裔支持

記者王子涵／舊金山報導
阿姆斯壯在反亞裔風潮期間，對於屋崙華埠公共安全的支持，得到華裔支持者的讚賞，屋崙非裔前市長哈里斯（Elihu Harris）也到場為其背書。（記者王子涵╱攝影）
阿姆斯壯在反亞裔風潮期間，對於屋崙華埠公共安全的支持，得到華裔支持者的讚賞，屋崙非裔前市長哈里斯（Elihu Harris）也到場為其背書。（記者王子涵╱攝影）

此前被屋崙市長盛桃（Sheng Thao）解雇的警長阿姆斯壯（LeRonne Armstrong），26日晚在華埠舉行競選市市議員的籌款活動。阿姆斯壯在反亞裔風潮期間，對於屋崙華埠公共安全的支持，得到華裔支持者的讚賞。屋崙非裔前市長哈里斯（Elihu Harris）也到場為其背書。

組織籌款活動的華埠領袖、華埠商會前主席、華商基金會主席陳錫澎（Carl Chan）表示，在反亞裔仇視風潮的最高峰，當華埠最需要執法力量保護時，城市卻進一步削減對警局的撥款。在公開表達華埠社區的真實需要後，前警長阿姆斯壯火速來到華埠，並加派巡邏警員執勤，並支持由華埠商戶居民自行成立的藍天使義工巡邏隊。

「華埠的犯罪率銳減95%。」陳錫澎說，「解雇警長阿姆斯壯是錯誤的。」他強調，不應簡單為某位政客背書，而是要明辯什麼政策是正確的，什麼是錯誤的。

盛桃自2023年1月上任，不久後她就以不當行為的醜聞解雇了非裔警長阿姆斯壯（LeRonne Armstrong），這一決定隨後促成罷免盛桃運動的基礎。同時盛桃也被指未能與全國有色人種協進會（NACCP）屋崙分會建立好關係，這引得非裔選民的反感，該組織在盛桃上任三個月後便希望她下台。

非裔前市長哈里斯在現場嘲諷近期陷入貪汙醜聞的盛桃說：「我很確定FBI要找的市長不是我，我才是無辜的那個。」他說：「屋崙面臨許多挑戰，但如果安全問題不解決，其他問題也無法解決。」

他表示，屋崙的城市形象已跌入谷底，機場附近的所有酒店業都已經退出，城市需要有擔當的領袖站出來，打擊犯罪。

阿姆斯壯感謝所有華裔選民的支持，以及前市長哈里斯的教導和支持。他表示，若擔當市議員，他會進一步確保對執法部門的支持和資助，保障各族裔社區的公共安全和團結。「我不是政客，但我懂政策。」

阿姆斯壯提到，人們前往東灣其他城市時就會感到安全，而在屋崙就會感到擔心，他會打破這一印象，向罪犯追責，發揮領導力。

阿姆斯壯說：「我不是政客，但我懂政策。」（記者王子涵╱攝影）
阿姆斯壯說：「我不是政客，但我懂政策。」（記者王子涵╱攝影）

華埠 屋崙 非裔

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