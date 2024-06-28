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驕傲月大遊行等3大活動齊聚舊金山 周末交通大改道

記者李怡／舊金山報導
BART稱，今年將提供有史以來最強大的服務。（記者李怡╱攝影）
BART稱，今年將提供有史以來最強大的服務。（記者李怡╱攝影）

6月最後一周，舊金山迎來的大事件當數驕傲月的大遊行，每年會吸引近10萬人到訪舊金山。這周末還將迎來巨人隊於周五晚上、周六下午和周日下午在甲骨球場的棒球對決比賽，以及著名的格羅夫音樂節(Stern Grove Festival)，預計也將吸引數萬人到訪。

為了活動的籌備和安保，金融區、SoMa和市政中心地區將從周四晚上到周一早上閉街道。驕傲月遊行路線從金融區開始，遊行將於上午10時30分從Beale街和Market街開始，沿著Market街行進，最後在聯合國廣場結束。

周四晚上7時至周一早上6時，19-Polk線將改道繞著市民中心區域行駛。5號線和5R號線以及27號線的出站巴士將於周五晚上8時至周一早上6時改道。東行5號和5R號公車將沿著Van Ness轉入Mission Street，然後在Ninth Street轉入Market Street。西行5號和5R號公車將改道停留在市政中心以南，然後繼續向西行駛。

周日早上5時至晚上8時，2、5、6、7、8、9、12、14、14R、15、19、27、31、38和38R巴士將改道。

捷運BART稱，今年將提供有史以來最強大的服務，所有五條主要線路於周日上午8時運行，每五分鐘一趟。周日上午9時30至上午11時，從密爾布瑞(Millbrae)和快樂山(Pleasant Hill)出發的特別活動列車，將開往舊金山市中心，可以跳過停靠站以提供更快的服務。BART表示，將根據需要增加更多活動列車。下午2時後，特別活動列車將補充列車服務直到晚上。

預計周日上午10時之前，Embarcadero站會出現大量人群，Civic Cente站全天也會出現大量人群，而且往返所有市中心車站和16街Mission站的乘客量也很大。交通局提示民眾，提早出發做好交通安排。

舊金山 捷運 聯合國

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