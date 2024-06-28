聖荷西機場迎國慶出行高峰 提供各類電子、在線便利服務

27日下午聖荷西機場客流平穩。（記者徐蓓蓓╱攝影）

隨著國慶假期臨近，聖荷西 峰田國際機場在周四（27日）、周五（28日）兩天迎來出行高峰。乘客可以靈活利用機場的各類電子和在線服務，便利出行。7月4日當天還會有療癒性動物出現在航站樓與乘客互動。

聖荷西機場航空主管帕泰爾（Mookie Patel）說：「作為灣區 最便捷和可靠的機場，聖荷西機場迎來了又忙碌的夏日旅行季。我們已經做好準備為旅行者提供無縫的旅行經歷，還有諸如7月4日『快樂的尾巴』這樣難忘的活動。」

7月4日國慶當天，將會有一些療癒性動物出現在機場的B航站樓的行李領取區域，為乘客帶來歡笑，提振精神。九一一 事件之後，聖荷西機場是全美最先引入療癒性動物的機場。這些動物來自三家獲得認證的本地療癒性動物服務機構。

記者發現，27日下午2時左右，通往機場的880和101公路交通較往日繁忙，不過並未出現壅堵狀況。機場工作人員表示，然早上10時到11時之間出現過一波人流高峰，但總體客流比較平穩，安檢通過時間在15分鐘左右。從華盛頓飛到灣區和女兒團聚的張女士，以及從賭城旅遊回到聖荷西的霍先生夫婦表示，旅行過程順利。

機場方面鼓勵旅客利用各項電子和網絡服務，讓旅行更便捷。建議如下：

●停車：乘客可以利用Flysanjose網站，提前預定和支付機場停車位，尤其是在出行高峰時段。還可以在機場停車場預定無水洗車服務。

●值機：高峰時段出行，可以考慮出發前24小時通過網路登記值機。多數航空公司都允許乘客在網上提前支付行李費，這會極大縮短在票務櫃檯的時間。只有隨身行李的乘客網路值機後，可以直接跳過票務櫃檯環節。

●安檢：乘客可以通過在線註冊TSA Precheck服務或是使用機場的CLEAR終端機器來加快安檢過程。乘客也可以通過聖荷西機場的CLEAR終端來註冊TSA Precheck服務，機器工作時間是每天早6時到晚8時。

●身障人士服務：在機場需要特別幫助的乘客，可以查閱SJC Accessible Services和TSA Cares項目來挑選最適合自己的服務。

●接人：機場建議前來接人停車在「手機等待區（Cellphone Waiting Area)」或是最近的小時計費停車場比較好。為避免交通壅堵，航站樓路邊停車等待是嚴格禁止的。