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招手中國遊客 舊金山旅遊行銷打出「網紅牌」

舊金山旅遊行銷打網紅牌 招手中國客

編譯組／綜合報導
舊金山付費求助中國網紅「超級小包總」宣傳旅遊。（記者劉先進／攝影）
舊金山付費求助中國網紅「超級小包總」宣傳旅遊。（記者劉先進／攝影）

舊金山標準報（San Francisco Standard）報導，對於在中國社交媒體平台微博上被稱為 「超級小包總」 的旅遊影響者Alex Bao來說，一碗cioppino是他3月底舊金山之行的亮點。

「當天捕獲的海鮮，配上濃郁的番茄湯底，再配上香脆的麵包，」小包總在微博上向他的127萬粉絲大讚，「簡直太完美了」。

5月初，小包總在微博和其他中國社交網站上發布的帖子獲得了數千個點讚和數百條評論。隨後，他受邀在北京的著名電台分享自己的經歷，推薦舊金山的景點。他的目的很明確：向中國聽眾展示這座城市，幫助更多中國遊客來到舊金山和加州

不過，小包總的 「助攻 」也不是免費的，Visit California是一家隸屬於加州的非營利組織，以促進旅遊業發展為己任，邀請小包總前往舊金山並贊助了他的旅行。

這不是Visit California第一次與外國有影響力的人士合作宣傳金州，但這一做法在疫情期間被擱淺。現在，該機構將目光投向了一個特定國家，中國的有影響力人士。在舊金山等城市爭相恢復急需的旅遊收入之際，中國遊客的消費能力比以往任何時候都更加重要。

目前尚不清楚小包總此行的總費用，但該機構表示，它與航空公司、酒店、汽車租賃公司和餐館合作，在北加州為小包總安排了為期一周的旅程，包括在納巴谷（Napa Valley）和三谷（Tri-Valley）的停留。

當地旅遊非營利組織 San Francisco Travel 與Visit California合作，為小包總提供了指導和建議。

旅途中，小包總在北灘品嘗了美酒和義大利美食，在標誌性的Sotto Mare餐廳用餐，並點了cioppino，還品嘗了 Tommaso's、Tony's Pizza Napoletana和Liguria Bakery等著名餐廳。他還參觀了普西迪歐（Presidio），品嘗了新開業的地中海高級餐廳Dalida，並在SoMa的Jax Vineyards品酒室品嘗了葡萄酒。

小包總在 「小紅書 」上發帖說：「答應我，你一定要嘗嘗舊金山的這些餐館，他們絕了！」「小紅書 」是一個深受在國內外生活的中國年輕人喜愛的社交網站。

根據牛津經濟研究院（Oxford Economics）全球城市旅遊資料庫（Global City Travel database）的數據，隨著舊金山重新開放，預計中國將成為訪問舊金山的遊客數量和消費金額最高的海外市場。

儘管這些數字正在反彈，但仍未達到疫情爆發前的水平。預計2024年將有約37萬中國遊客來到舊金山和舊金山國際機場所在的聖馬刁縣，消費超過8億美元。2019年，抵達人數和消費額分別為51萬8000人次和12億元。

舊金山 加州 微博

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