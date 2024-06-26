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感謝僑胞支持 經文處頒榮譽職聘書

記者頌慈╱灣區報導
台北經濟文化辦事處25日舉行僑務榮譽職聘書頒發儀式。（記者頌慈╱攝影）
台北經濟文化辦事處25日舉行僑務榮譽職聘書頒發儀式。（記者頌慈╱攝影）

舊金山台北經濟文化辦事處及金山灣區僑教中心25日舉行僑務榮譽職聘書頒發儀式。其中連任僑務委員1人、僑務諮詢委員6人、僑務顧問10人、僑務促進委員7人。

僑務榮譽職聘書頒發儀式每半年舉行一次，證書有效期為三年。經文處長賴銘琪表示，在擔任舊金山經文處處長的三年十個月的時間裡，參加了超過1690場活動，深深體會到僑胞對於政府外交、僑務工作的支持。「其中很多活動都需要僑胞的幫忙，才能順利圓滿成功。這成功地說明外交和僑務相輔相成，是中華民國政府最重要的資產，是政府在海外的延伸。」

賴銘琪指出，榮譽職人員沒有薪水，且往往還要捐錢，沒有退休金和福利。「擔任榮譽職人員要有使命感和熱情，願意為僑社服務的熱情和熱心。」

僑務榮譽職人員名單包括：續任僑務委員林馬玉冰；僑務諮詢委員夏玉珠、窗灶照、陳伯豪、林柏勝、劉民富（升）、張新生（新）；僑務顧問黃家啟、林貞玉、金式熙、劉桂揚、陳子斌、廖幼源、司徒仲山、鄭品麗、張靜如（新）、楊海平（新）；僑務促進委員陶陵生、林佩珍、黎永賢、梅夙青、曾勝男、呂明灝、廖懷蔚（新）；出席人員還包括關健中、林炳賢、林炳昌、周達昌、余健全、張琴、張人霖、李學英、劉華榮、楊子超、譚益才、李啟文、陳龍智。

參加當天舉行的僑務座談會人員還包括：關健中、林炳賢、林炳昌、周達昌、余健全、張琴、張人霖、李學英、劉華榮、楊子超、譚益才、李啟文、陳龍智。

舊金山 退休金 中華民國

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