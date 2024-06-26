加州空瓶法案 退押金鼓勵民眾做回收

加州的目標是每10個售出的易開罐和瓶裝飲料就有8個的包裝要通過回收中心或是路邊藍色垃圾桶來回收。（記者徐蓓蓓╱攝影）

加州 1986年通過「空瓶法案」(Bottle Bill)，確立了州內空瓶回收體系。消費者在購買瓶裝飲料時，根據瓶子大小，每次會被收取5到10分的押金，把空瓶子或易開罐送到回收站點就可以拿回押金。法案目的非常明確，就是通過返還押金來鼓勵人們回收空瓶，這一押金被稱作「加州回收費」(California Redemption Value)，即CRV。

根據「加州資源回收廳」(CalRecycle)的數字，自法案實施以來，加州目前已經回收了大約4910億支空瓶。符合CRV回收資格的空瓶材質包括：鋁製、玻璃、塑料和雙金屬材質；2023年又增加了葡萄酒和蒸餾酒瓶；2024年又增加了46盎司以上的果汁瓶和16盎司以上蔬菜汁瓶。

小於24盎司的空瓶每支回收價5分，大於等於24盎司的空瓶每支回收價10分。2024年1月1日起，任何葡萄酒、蒸餾酒、冰鎮果酒等的包裝紙盒、酒瓶膽、塑膠袋等也在回收之列，每個25分。

CalRecycle設立的回收目標，是希望能達到80%的空瓶回收率，這意味著加州每10個售出的易開罐和瓶裝飲料，就有8個的包裝要通過回收中心或是路邊藍色垃圾桶來回收。

在2000年代的第一個十年，新的資源回收中心在加州如雨後春筍一般湧現，有些中心非常大，每月可以處理超過50萬支空瓶和易開罐，通常地址都在超市附近。

在「空瓶法案」之下，加州的飲料瓶回收率從2003年的55%增長到2009年的82%，在接下來的七年裡，加州的回收率都在80%的目標之上。

但隨後出現了令人憂心的趨勢，大大小小的回收中心開始關門。2014年，加州共有2604個回收中心，而現在只有1286個，原因主要是資金緊張、疫情 和周邊居民的壓力。