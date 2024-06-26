矽谷人空瓶回收也爭排名 有人為成績在網上求購空瓶

在矽谷的不少大型超市門口都會有這種與手機應用連動的空瓶回收機。（記者徐蓓蓓╱攝影）

在矽谷 不少大型超市門口，都會有一種與手機應用程式連動的空瓶回收機，相比傳統的大型回收站，不僅交通便利，還很清潔，沒有異味，回收後的押金也可以通過手機應用直接收款，非常方便。

美中不足就是要一個瓶一個瓶的塞進去，每次要等上一個瓶子被接受才能塞下一個瓶子，所以花費時間比較長，而且每個帳戶一次接受的上限是50個瓶子，不太適合有大量瓶子要回收的人，所以很多時候被父母用來教小朋友學會環保的道具。

不過這個手機應用內的一個「環保先鋒」(Top Recycler)排行榜，卻得到了很多成人的關注。目前霸榜6月份和歷史榜單紀錄的，都是一個叫做Ipabrewer的用戶，他6月的榜單紀錄是7230個瓶子，而歷史紀錄高達2萬5462個。

有一位叫做「聖荷西 地區較為英俊的人」的用戶說，自己從3月開始每個晚上都堅持出去撿瓶子，再投入回收機器中，很快進入榜單前25名，撿到1100個瓶子的時候，成功進入灣區 排名前20。他再接再厲，4月份除了機器壞掉兩天，每天都滿額，結果排到月度榜單第4。5月份的時候，他撿到1563個瓶子回收，終於成為榜單上的排名第一的人。

這位用戶還在社媒上不斷更新自己的戰績，甚至有人成為了他的粉絲，有網友詬病，撿瓶子的人會亂翻居民垃圾桶，很不衛生。這位用戶就澄清，自己撿的都是公共垃圾桶的瓶子，不亂翻，撿瓶子的時候都會做好防護措施戴上手套，而且每天撿完就去回收，不會囤積，撿瓶子也不為賺錢，只是當作去散步鍛鍊身體，完全出於個人樂趣。

然而始料不及的是，手機應用在6月份修改了規則，從之前每天每個帳戶50個瓶子的上限修改成休息10分鐘，可以接著再繼續投放50個瓶子，於是榜單的紀錄開始直接上升到6000多，回收點也開始要排隊了，甚至有人在社媒上求購空瓶子要來刷新紀錄，連這位「聖荷西地區較為英俊的人」都感嘆，矽谷人實在太拚了，感覺有點失去了本來的意義。