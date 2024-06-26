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逾8億元空瓶押金 加州無人認領

記者徐蓓蓓╱舊金山灣區報導
過去10年加州的空瓶回收站減少了一半，相應的，加州的空瓶回收率也下降了。（記者徐蓓蓓╱攝影）
過去10年加州的空瓶回收站減少了一半，相應的，加州的空瓶回收率也下降了。（記者徐蓓蓓╱攝影）

據KPBS報導，過去10年加州的空瓶回收站減少了一半，目前州內只有不到1300個。相應的，加州的空瓶回收率也下降了，環保方面的負面影響自不必說，很多生活在底層的人也因為回收站的關閉，失去了這個小小收入。

與此同時，近年來留在加州飲料包裝基金內的大量「加州回收費」CRV資金因為無人認領，已經從2014年的2億1900萬膨脹到去年的8億1900萬元。加州資源回收廳（CalRecycle)每年都從其中撥款數百萬元，來補助行政開支和資助回收站。

這筆錢同時也成了州府的小豬存錢罐。一項KPBS對州府財務紀錄的研究發現，在過去20年裡加州政府從這一基金中借錢幾十億之多，有長期貸款也有短期貸款，用於彌補財政資金的不足。

這筆資金本來應該用於支持回收中心，減少垃圾，並為建立新的回收站提供補助。每年資金中有幾千萬要用於支付CalRecycle的行政支出，包括員工和管理層工資等。

這項基金的具體數字很難確認，一部分原因，是因為CalRecycle已經有兩年未按照州法要求公布基金的半年期報告。另一方面，在州府的不同文件中報告的基金餘額數字相差很大。

去年的加州預算中列出的數字是5億3800萬，而近幾周，州財政廳公布的基金餘額將近8億2000萬。

對很多州府基金來說，富餘的資金是一件好事，但對加州飲料包裝基金來說卻並非如此，基金裡的錢太多，說明消費者沒能拿回他們的押金，回收站沒有拿到錢來運作回收程序，被回收再利用的空瓶數量也減少了。

目前沒有空瓶回收站地區的居民，理應有把空瓶和易開罐拿到超市、便利店和加油站回收的權利，但很少有消費者知道這件事，更少有零售商會宣傳這項服務。雖然法律有規定，但很多店家也不願提供這項服務。

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