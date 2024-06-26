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台裔媽發揮創意 貝果、雞塊當收涎餅

記者孫愛薇／聖他克拉拉縣報導
Ellie考量不想給家中幼童太多甜食，將傳統的收涎餅改為原味的貝果。（Ellie提供）
Ellie考量不想給家中幼童太多甜食，將傳統的收涎餅改為原味的貝果。（Ellie提供）

華人傳統為滿四個月的嬰兒做「收涎」習俗，以收涎餅乾為嬰兒收起口水，並祝福其平安長大，然而在美國有時不好取得傳統的收涎餅乾「光餅」，兩位居住在灣區的台裔媽媽則發揮創意，分別以麥當勞雞塊與貝果取代收涎餅乾，創造中西方混合的傳統「收涎」儀式，意外收穫有趣的儀式氛圍與寓意。

在嬰兒四個月大時，由於開始長牙的關係，口水愈來愈多，古時候藉由收涎儀式，以收涎餅乾幫助其收起口水，在儀式中也帶有吉祥話的祝福，祈福寶寶平安長大。傳統的收涎餅稱為「光餅」，是一種甜鹹口味的餅乾，中間帶有空洞方便紅線穿過，將收涎餅串成一整串掛在寶寶脖子上，再由長輩搭配吉祥話象徵性的餵餅討吉利。

Debbie Yeh一開始在準備寶寶的收涎餅時，考量到自己與老公都很喜歡吃麥當勞，尤其是麥當勞的雞塊，她便決定打破傳統，買了紅線直接將雞塊串起來掛在寶寶脖子上，家人朋友看了都覺得很有創意，雖然不是傳統的收涎餅，卻因為雞塊含有肉，收涎的同時，也猶如寶寶的開葷儀式，滿四月的寶寶也剛好適合嘗試一些副食品。

雖然居住在美國灣區，Debbie表示自己與老公都是台灣人，希望寶寶以後也可以認識父母的家鄉，所以她還另外客製了收涎用糖霜餅乾，餅乾造型有一家四口和寵物貓外，還有代表台灣的大同電鍋、藍白夾腳拖、珍珠奶茶以及台灣啤酒，在儀式中加入寶寶與家鄉的連結。

另外一位台裔媽媽Ellie，則考量到家中的大女兒很喜歡吃甜食，而大多數的收涎餅乾都是甜的口味，為了避免大女兒食用過多的精緻糖製品，左思右想後改為使用原味貝果作為收涎餅，沒想到不僅拍照效果佳，大女兒吵著要吃收涎餅，也只是多吃了許多貝果。而使用貝果作為收涎，還帶有未來豐衣足食的寓意，家人朋友都覺得這一個妙招，不僅具有創意還帶有很好的涵義。

Debbie 購買客製化收涎糖霜餅乾，有台灣的大同電鍋、藍白夾腳拖、珍珠奶茶以及...
Debbie 購買客製化收涎糖霜餅乾，有台灣的大同電鍋、藍白夾腳拖、珍珠奶茶以及台灣啤酒。（Debbie Yeh提供）
以雞塊取代收涎餅，中西融合方式格外有趣。（Debbie Yeh提供）
以雞塊取代收涎餅，中西融合方式格外有趣。（Debbie Yeh提供）

麥當勞 灣區 寵物

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