舊金山公共交通 獲20年來最高乘客評級

舊金山市長布里德與舊金山市交通局官員聯合宣布，公共交通獲20年來最高乘客評級。（記者李怡╱攝影）

舊金山 市長布里德(London Breed)與舊金山市交通局(SFMTA)官員24日聯合宣布，隨著地鐵 延誤的減少和公交車服務更加可靠和高效，在年度調查中，市內公共交通Muni獲得了20多年來最高的乘客評級。約72%的乘客給出良好或優秀評價，高於去年的66%，是自2001年有客戶調查以來的最高評價。

交通局表示，這項改善是在市政線路客流量已超過2019年水準的情況下實現的。Muni Rapid 公車路線的客流量達到了新冠疫情 前的116%。Muni Rapid網絡優先考慮本市最繁忙交通路段的準時性。交通局在疫情爆發前就開始改善整個交通系統的服務，最近還擴大了華人主要生活區，如Bay View、Mission Bay和Presidio的多路段連接。

交通服務的其他改善還包括到達頻率，優秀良好率從2022年的51%上升至63%，可靠性準時表現，優秀良好率從2022年的47%上升至60%，多項調查報告均為良好。交通局還在不斷完善公交車的準時可靠和安全清潔程度。

為了提升公共交通的安全性，交通局通過增加安全大使人員和使用安全攝像機來阻止犯罪活動，並在出現安全問題時幫助警方提供證據，解決犯罪問題，同時保護好駕駛員和服務人員免受騷擾或威脅。

布里德表示，感謝Muni員工隊伍，以及整個系統的安全大使和支援人員。

舊金山交通局局長譚沐霖(Jeff Tumlin)表示，對交通局的服務做出很高的評價，這是對交通局繼續做好服務最大的鼓勵。