金山溫和派政治團體背書麥法恩、羅偉 質疑布里德表現

溫和派政治團體背書麥法恩、丹尼爾羅偉。（記者王子涵／攝影）

舊金山 最具影響力的溫和派政治團體24日正式宣布，背書市長候選人麥法恩（Mark Farrell）和丹尼爾羅偉（Daniel Lurie），對於期望連任的現任市長布里德（London Breed）是個打擊。

由億萬富翁資助的「為更好的舊金山倡議」（Neighbors for a Better San Francisco Advocacy）在周一發送給支持者的郵件中表示，前市長、市議員麥法恩和非營利組織創始人丹尼爾羅偉，將是第一和第二選擇（順序不限），並將布里德當做第三選擇。

舊金山市長選舉實行優先選擇投票 制（Ranked-choice Contest），允許選民排出順序向多名候選者投票，最多可投10名。當沒有候選人獲得多數票，則淘汰排名最後的候選者，然後根據選民的偏好重新計票，直到有人獲勝為止。

舊金山紀事報分析，目前城市富有的政治捐贈者正大力阻止進步派領袖、市議長佩斯金（Aaron Peskin）。該組織在郵件中表示：「佩斯金的意識形態、極端政策導致了當今困擾我們城市的許多問題」。該團體並未提及第五位候選人、市議員安世輝。

該組織董事會在電子郵件中表示：「我們建議投票給所有三位溫和派候選人，在任何情況下，都不應在選票上為佩斯金投票。若投票少於這三位候選人，將增加佩斯金獲勝的可能性，而我們認為這是舊金山最糟糕的結果。」

董事會對布里德表示出嚴重懷疑：「我們不認為她在解決舊金山問題上表現出必要的堅持和一致性」，「但她比佩斯金還是要好得多。」

佩斯金對該組織對他的描述嗤之以鼻，並指出該組織的支持者，億萬富翁奧本多夫（William Oberndorf）是共和黨 多年的支持者。他說：「坦率地說，這些人才是極端分子，不是我。」

布里德的競選團隊表示，對這一支持並不感到驚訝，並指出奧本多夫向由麥法恩團隊捐贈了4萬5000元，該組織同時披露有約5萬7000元，與麥法恩競選活動共享的費用。