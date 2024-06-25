攻擊裴洛西丈夫 狄帕培恐囚終身

攻擊前聯邦眾議院議長裴洛西丈夫的狄帕培日前在舊金山被陪審團裁定有罪，判刑30年。（電視新聞截圖）

攻擊前聯邦眾議院議長裴洛西 （Nancy Pelosi）丈夫的男子，日前以嚴重綁架罪名被加州 法院陪審團判處30年徒刑。這項判決可能使他被終身監禁，而且不得假釋。

繼數周前被聯邦法官裁定攻擊裴洛西丈夫保羅（Paul Pelosi）有罪，44歲的狄帕培（David DePape）21日再被舊金山陪審團裁定一級入室盜竊、非法監禁長者、威脅公職人員家屬和勸阻證人作證等罪名成立。

判決宣布後，裴洛西辦公室發出聲明說：「裴洛西議長和家人仍對『爸爸』的勇敢感到欽佩。此次，他在證人席上再度展現出他的勇敢，就像他在被攻擊的當晚救了自己一命一樣。在將近20個月艱苦復原的時間裡，裴洛西先生每一日都表現出非凡的勇氣和毅力。」

狄帕培的公辯律師利普森（Adam Lipson）表示，對判決結果感到失望，將提出上訴。利普森稱，檢方對其當事人提出綁架勒贖指控，是一種「報復性」行動。

利普森說：「提出這樣的指控實屬不幸，有點像教科書上教的報復性起訴。當他們發現謀殺未遂的指控將被撤銷時，他們就加入這項指控。」

舊金山地檢長謝安宜（Brooke Jenkins）21日在記者會上表示，其辦公室對狄帕培提出的所有指控，都是根據相同的證據提出的。

謝安宜說：「陪審團已經有足夠的證據認定他有罪，我們沒有必要做出報復性起訴。我們只是盡力做好我們份內的工作，確保他為當晚發生的每一項犯罪行為負起責任。」

利普森稱，在被聯邦定罪後，加州再予以定罪，是「一罪二審」（double jeopardy）。他對法官說，儘管罪名不相同，但兩起審判都源自於同一起案件。

利普森表示，加州這項判決意味著，狄帕培在聯邦監獄 服完30年刑期後，將被轉移到加州服刑，「他的餘生將在加州監獄度過。」