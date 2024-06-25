攻擊裴洛西丈夫 狄帕培恐囚終身
攻擊前聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）丈夫的男子，日前以嚴重綁架罪名被加州法院陪審團判處30年徒刑。這項判決可能使他被終身監禁，而且不得假釋。
繼數周前被聯邦法官裁定攻擊裴洛西丈夫保羅（Paul Pelosi）有罪，44歲的狄帕培（David DePape）21日再被舊金山陪審團裁定一級入室盜竊、非法監禁長者、威脅公職人員家屬和勸阻證人作證等罪名成立。
判決宣布後，裴洛西辦公室發出聲明說：「裴洛西議長和家人仍對『爸爸』的勇敢感到欽佩。此次，他在證人席上再度展現出他的勇敢，就像他在被攻擊的當晚救了自己一命一樣。在將近20個月艱苦復原的時間裡，裴洛西先生每一日都表現出非凡的勇氣和毅力。」
狄帕培的公辯律師利普森（Adam Lipson）表示，對判決結果感到失望，將提出上訴。利普森稱，檢方對其當事人提出綁架勒贖指控，是一種「報復性」行動。
利普森說：「提出這樣的指控實屬不幸，有點像教科書上教的報復性起訴。當他們發現謀殺未遂的指控將被撤銷時，他們就加入這項指控。」
舊金山地檢長謝安宜（Brooke Jenkins）21日在記者會上表示，其辦公室對狄帕培提出的所有指控，都是根據相同的證據提出的。
謝安宜說：「陪審團已經有足夠的證據認定他有罪，我們沒有必要做出報復性起訴。我們只是盡力做好我們份內的工作，確保他為當晚發生的每一項犯罪行為負起責任。」
利普森稱，在被聯邦定罪後，加州再予以定罪，是「一罪二審」（double jeopardy）。他對法官說，儘管罪名不相同，但兩起審判都源自於同一起案件。
利普森表示，加州這項判決意味著，狄帕培在聯邦監獄服完30年刑期後，將被轉移到加州服刑，「他的餘生將在加州監獄度過。」
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