灣區33城市房價 躋身200萬俱樂部 包括邊緣一些城鎮

灣區目前有33個城市的中位數房價超過200萬元。圖為阿賽頓一棟房價超過3000萬元的豪宅。（網路影片截圖）

在灣區 ，幾乎所有城市的中位數房價 都已超過百萬，「百萬房屋」頭銜已不再特殊。現在，住在房價超過200萬元的城市才會令人刮目相看。

聖荷西信使報（Mercury News）報導，灣區目前有33個城市的中位數房價超過200萬元。除了廣為人知的阿賽頓（Atherton）和塢德賽（Woodside）之外，這份「200萬俱樂部」名單還包括了灣區邊緣一些城鎮。拜遠距工作趨勢之賜，它們成了炙手可熱的住房市場，房價不斷攀升。

最新加入「200萬俱樂部」的灣區城市是位於狄亞布洛山（Mount Diablo）以南的丹維爾（Danville）。這個人口只有4萬3000人的小鎮，過去八年的中位數房價從120萬元大漲至200萬元，幾乎增加了一倍。

楊恩布拉德（Jennifer Youngblood）的父母在1970年以3萬5000元買下丹維爾這棟她和丈夫及兩個孩子現在居住的房子。她說：「我覺得很幸運，現在如果不是年收入至少30萬元的雙薪家庭，應該無法住在這裡。」

房地產經紀人考克斯（Kevin Cox）表示，在疫情期間，許多房屋買家因為不再需要考慮通勤時間，於是開始在像丹維爾這樣土地面積較大的社區尋找住房。在名單中，丹維爾是房價漲幅最大的城市之一，一年內上漲了7%。

信使報指出，為了維持其富裕社區形象，許多「200萬俱樂部」城市使出了讓當地幾乎無法興建任何新住房的手段。

以中位數房價380萬元的塢德賽為例，為了擺脫加州 新住房法律，這個城市稱自己是山獅棲息地。在中位數房價200萬元的拉法耶（Lafayette），居民就一個315個住房單位的開發計畫，與開發商進行了長達12年的訴訟。在阿賽頓，科技公司領導人、創投家和籃球明星柯瑞（Steph Curry）聯合起來反對該市一項新增348個住房單位的計畫。