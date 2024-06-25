我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

熱浪席捲全美 華盛頓林肯蠟像慘遭高溫「斬首」

台灣駐美代表爆採購爭議 資深外交官：俞大㵢應該不是特例

灣區33城市房價 躋身200萬俱樂部 包括邊緣一些城鎮

編譯廖宜怡╱綜合報導
灣區目前有33個城市的中位數房價超過200萬元。圖為阿賽頓一棟房價超過3000萬元的豪宅。（網路影片截圖）
灣區目前有33個城市的中位數房價超過200萬元。圖為阿賽頓一棟房價超過3000萬元的豪宅。（網路影片截圖）

灣區，幾乎所有城市的中位數房價都已超過百萬，「百萬房屋」頭銜已不再特殊。現在，住在房價超過200萬元的城市才會令人刮目相看。

聖荷西信使報（Mercury News）報導，灣區目前有33個城市的中位數房價超過200萬元。除了廣為人知的阿賽頓（Atherton）和塢德賽（Woodside）之外，這份「200萬俱樂部」名單還包括了灣區邊緣一些城鎮。拜遠距工作趨勢之賜，它們成了炙手可熱的住房市場，房價不斷攀升。

最新加入「200萬俱樂部」的灣區城市是位於狄亞布洛山（Mount Diablo）以南的丹維爾（Danville）。這個人口只有4萬3000人的小鎮，過去八年的中位數房價從120萬元大漲至200萬元，幾乎增加了一倍。

楊恩布拉德（Jennifer Youngblood）的父母在1970年以3萬5000元買下丹維爾這棟她和丈夫及兩個孩子現在居住的房子。她說：「我覺得很幸運，現在如果不是年收入至少30萬元的雙薪家庭，應該無法住在這裡。」

房地產經紀人考克斯（Kevin Cox）表示，在疫情期間，許多房屋買家因為不再需要考慮通勤時間，於是開始在像丹維爾這樣土地面積較大的社區尋找住房。在名單中，丹維爾是房價漲幅最大的城市之一，一年內上漲了7%。

信使報指出，為了維持其富裕社區形象，許多「200萬俱樂部」城市使出了讓當地幾乎無法興建任何新住房的手段。

以中位數房價380萬元的塢德賽為例，為了擺脫加州新住房法律，這個城市稱自己是山獅棲息地。在中位數房價200萬元的拉法耶（Lafayette），居民就一個315個住房單位的開發計畫，與開發商進行了長達12年的訴訟。在阿賽頓，科技公司領導人、創投家和籃球明星柯瑞（Steph Curry）聯合起來反對該市一項新增348個住房單位的計畫。

以目前房價仍不斷上漲的情況來看，灣區「200萬俱樂部」城市的數量應該會變得更多。數據顯示，灣區今年5月的獨棟屋中位數房價升至146萬元，是連續第四個月上漲。聖他克拉拉市房價4月首次超過200萬元，躋身「200萬俱樂部」之列。

灣區中位數房價逾200萬城市 編譯廖宜怡/製表
灣區中位數房價逾200萬城市 編譯廖宜怡/製表

房價 灣區 加州

上一則

金山溫和派政治團體背書麥法恩、羅偉 質疑布里德表現

下一則

黃信元婉謝知名科技公司 深耕量子AI領域

延伸閱讀

金山灣區FASCA培訓成果展 林立祥當選分會會長

金山灣區FASCA培訓成果展 林立祥當選分會會長
法鼓山方丈果暉法師與夏斯塔僧院方丈尼Master Meian Elber 宗教領袖對談

法鼓山方丈果暉法師與夏斯塔僧院方丈尼Master Meian Elber 宗教領袖對談
凱辛納民主黨俱樂部 挺孟昭文

凱辛納民主黨俱樂部 挺孟昭文
笛洋美術館唯一中文講解員楊旭 為華美協進社團員講解服裝展

笛洋美術館唯一中文講解員楊旭 為華美協進社團員講解服裝展
MLB／前田健太苦吞3連敗 媒體：做出一些奇怪投球選擇

MLB／前田健太苦吞3連敗 媒體：做出一些奇怪投球選擇

熱門新聞

圖為FBI探員調查Andy Duong 住所。（記者劉先進╱攝影）

最年輕市長 曾無家可歸…亞裔政治新星盛桃人生像過山車

2024-06-21 11:09
戴維斯在紐約時報廣場爭取爭取天體人士權益。(美聯社)

員工須一絲不掛 裸體書店徵求健美女CEO

2024-06-23 14:53
席斯洛(右)從史懷慈手中接過學位證書。（取自史丹福教育學院網站）

遲來83年 她105歲獲史丹福碩士學位

2024-06-19 02:12
舊金山獨棟房僅開價48.8萬元。但是，幸運買家可能等到2053年才可進入房屋大門之內。(圖截取自Google Map街景)

房價300萬 舊金山這間獨棟屋僅開價48.8萬 原因出爐

2024-06-21 22:29
圖為盛桃住家外觀。(記者劉先進╱攝影)

FBI突襲搜查屋崙亞裔市長盛桃的家 未透露原因

2024-06-20 16:10
兩項快樂城市排行榜，舊金山都列名其中。(記者周喆╱攝影）

全球250個最快樂城市 加州僅舊金山上榜

2024-06-18 02:00

超人氣

更多 >
習近平「國師」預言世界大戰恐爆發：美國正將戰爭引向亞太

習近平「國師」預言世界大戰恐爆發：美國正將戰爭引向亞太
全美大學就讀費用排名出爐 這間最貴 4年要50萬美金

全美大學就讀費用排名出爐 這間最貴 4年要50萬美金
南韓鋰電池工廠大火 罹難中國人增至19名

南韓鋰電池工廠大火 罹難中國人增至19名
公共衛生廳：加州出現全美首例罕見性傳染病

公共衛生廳：加州出現全美首例罕見性傳染病
「黃景瑜前妻」強勢出道… 第一次拍片就提名影后 網：演技不輸前夫

「黃景瑜前妻」強勢出道… 第一次拍片就提名影后 網：演技不輸前夫