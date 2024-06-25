我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

熱浪席捲全美 華盛頓林肯蠟像慘遭高溫「斬首」

台灣駐美代表爆採購爭議 資深外交官：俞大㵢應該不是特例

台灣學者黃信元 榮獲Clauser獎 將擔任助理教授

記者張庭瑜/洛杉磯報導
黃信元在畢業當天手持畢業證書拍照留念，紀念這個重要的學術里程碑。（黃信元提供）
黃信元在畢業當天手持畢業證書拍照留念，紀念這個重要的學術里程碑。（黃信元提供）

台灣學生黃信元（Hsin-Yuan Huang）日前以其在量子物理和人工智能交叉領域的卓越研究成果，榮獲2024年加州理工學院（Caltech）Clauser獎（Clauser Prize）。該獎項被譽為加州理工學院的最佳論文獎，也代表學院對年輕科研人才的最高認可。

Clauser 獎由Clauser家族設立，其家族成員John Clauser於2022年獲得諾貝爾物理學獎。該獎項評選嚴格、標準甚高，每年頒發給在論文研究上有創新貢獻的加州理工學院博士生，以表彰在科學研究上具有開創性和影響力的年輕學者。

現年28歲的黃信元在談及獲獎感受時表示，能夠獲得這個獎項，感到非常榮幸和驚喜。他還特別感謝了指導教授在研究過程中的悉心指導和支持。

黃信元的博士論文題為「Learning in the Quantum Universe」（量子宇宙中的學習），主要探索了量子物理和人工智慧交叉領域的可能性。這項研究領域代表了當代科學前沿，有望為未來的計算技術和人工智能發展帶來革命性的突破。黃信元解釋道：「雖然日常生活中的現象可以通過經典物理學描述，但量子力學才是背後的基本規律。我的研究目標是理解不同實體在學習時的差異，如人類、普通電腦、量子電腦等，並探討量子電腦能否在學習速度和效果上超越普通電腦。」

他進一步闡述：「比如，我們想了解量子電腦在觀察和學習世界時，能否比傳統電腦學習得更快、更好；我們還研究了實驗科學家進行實驗的過程，這本質上也是一個學習過程。我們試圖用機器學習的理論來理解這個過程，探索如何讓人類更快地學習和理解這個世界。」

而量子電腦在未來有望對人工智慧產生深遠影響，特別是在機器學習和數據處理方面。當前的人工智慧系統在訓練過程中需要大量的計算資源和電力，而量子電腦有望通過其特殊的計算能力，大幅提高運算效率，從而減少能耗和成本。

除了理論研究，黃信元還積極參與量子電腦的實驗研究。量子電腦是一種基於量子力學原理的計算設備，與傳統的經典電腦相比，量子電腦在處理某些特定問題上優勢顯著。2019年，Google的量子電腦首次展示了量子計算的威力：在某些特定計算任務上，量子電腦的表現超越了當時最強大的經典超級電腦。這一突破為量子計算的實際應用奠定了基礎，也為黃信元的研究提供了新的方向。

黃信元認為，量子計算有望在未來大幅推進人工智能的發展。「目前，這個領域還處於非常前沿的階段。我們對量子計算如何影響AI的理解還非常有限。很多人在研究AI，也有越來越多的人在研究量子計算，但這兩者之間如何相互影響還是一個非常未知的領域。」

他補充說：「雖然我們的研究主要是理論性的，但已經有許多實驗科學家開始應用我們的成果。我們希望通過新的設計來幫助實驗科學家更有效地進行實驗。長遠來看，當量子計算機真正成功開發出來時，我們的理論將幫助理解量子計算機如何提升AI的能力。」

黃信元在加州理工學院完成博士學業之際，與其知名指導教授、量子計算領域權威John...
黃信元在加州理工學院完成博士學業之際，與其知名指導教授、量子計算領域權威John Preskill（右）合影，展現出兩人亦師亦友的深厚情誼。（黃信元提供）
黃信元將於2025年回到Caltech，擔任助理教授一職，繼續他的研究工作。（黃...
黃信元將於2025年回到Caltech，擔任助理教授一職，繼續他的研究工作。（黃信元提供）
黃信元從加州理工學院（Caltech）校長手中接過畢業證書，標誌著他在該校的學業...
黃信元從加州理工學院（Caltech）校長手中接過畢業證書，標誌著他在該校的學業順利完成並正式踏上新的科研旅程。（黃信元提供）
在諸多就業機會中，黃信元選擇Caltech繼續他的研究工作。（加州理工學院網頁）
在諸多就業機會中，黃信元選擇Caltech繼續他的研究工作。（加州理工學院網頁）

加州 人工智能 人工智慧

上一則

黃信元婉謝知名科技公司 深耕量子AI領域

下一則

挺罷免團體：盛桃扮受害者編造陰謀論 應體面辭職

延伸閱讀

封面故事／交流AI 黃仁勳會台灣10畢業生

封面故事／交流AI 黃仁勳會台灣10畢業生
世界人工智能大會7月上海登場 將展出45款智慧機器人

世界人工智能大會7月上海登場 將展出45款智慧機器人
羅省講座 Line加「AI小幫手」生活更便捷 華裔長者受惠

羅省講座 Line加「AI小幫手」生活更便捷 華裔長者受惠
在LINE上添加此功能 即可獲得AI問答小助手

在LINE上添加此功能 即可獲得AI問答小助手
黃仁勳與台灣畢業生相見歡 鼓勵積極投入AI

黃仁勳與台灣畢業生相見歡 鼓勵積極投入AI

熱門新聞

圖為FBI探員調查Andy Duong 住所。（記者劉先進╱攝影）

最年輕市長 曾無家可歸…亞裔政治新星盛桃人生像過山車

2024-06-21 11:09
戴維斯在紐約時報廣場爭取爭取天體人士權益。(美聯社)

員工須一絲不掛 裸體書店徵求健美女CEO

2024-06-23 14:53
席斯洛(右)從史懷慈手中接過學位證書。（取自史丹福教育學院網站）

遲來83年 她105歲獲史丹福碩士學位

2024-06-19 02:12
舊金山獨棟房僅開價48.8萬元。但是，幸運買家可能等到2053年才可進入房屋大門之內。(圖截取自Google Map街景)

房價300萬 舊金山這間獨棟屋僅開價48.8萬 原因出爐

2024-06-21 22:29
圖為盛桃住家外觀。(記者劉先進╱攝影)

FBI突襲搜查屋崙亞裔市長盛桃的家 未透露原因

2024-06-20 16:10
兩項快樂城市排行榜，舊金山都列名其中。(記者周喆╱攝影）

全球250個最快樂城市 加州僅舊金山上榜

2024-06-18 02:00

超人氣

更多 >
習近平「國師」預言世界大戰恐爆發：美國正將戰爭引向亞太

習近平「國師」預言世界大戰恐爆發：美國正將戰爭引向亞太
全美大學就讀費用排名出爐 這間最貴 4年要50萬美金

全美大學就讀費用排名出爐 這間最貴 4年要50萬美金
南韓鋰電池工廠大火 罹難中國人增至19名

南韓鋰電池工廠大火 罹難中國人增至19名
公共衛生廳：加州出現全美首例罕見性傳染病

公共衛生廳：加州出現全美首例罕見性傳染病
「黃景瑜前妻」強勢出道… 第一次拍片就提名影后 網：演技不輸前夫

「黃景瑜前妻」強勢出道… 第一次拍片就提名影后 網：演技不輸前夫