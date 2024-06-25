FASCA培訓成果展 林立祥當選分會長

經過兩個小時的三輪選舉，林立祥（後左二）當選分會會長，以及八名副會長產生。（記者孫愛薇╱攝影）

海外青年文化大使協會（FASCA）金山灣區 分會21至23 日舉辦「2024年海外青年文化大使（FASCA）新生培訓」，並透過結業學員選出會長及副會長。會長由就讀Acalanes 高中11年級的林立祥（Sean Lin）當選。培訓總計62位學員。13位學員曾參與FASCA，51位是第一次參與新生。透過三天的密集訓練，加強海外僑界青年對台灣認同，成為海外推廣台灣文化的青年大使。

舊金山 經濟文化辦事處副處長朱永昌表示，FASCA培訓是僑委會加強第二、三代僑胞青年與台灣連結的重要計畫。在灣區沒有太多機會實際接觸到台灣文化的僑青，他們仍深以台灣文化為榮。FASCA便是與台灣文化連結的好機會。培訓只是一個起點，未來還需要學員持續參與和接觸。

金山灣區僑教中心主任莊雅淑表示，FASCA最主要是讓在海外出生的台灣背景孩子凝聚在一起，透過「服務、文化、領導、傳承」四大核心精神，完成在地培訓與一年的社區服務，經過這樣的過程幫助孩子成長。

在「2024年海外青年文化大使（FASCA）新生培訓」成果展中，學員以舞蹈、影片與演說分享這三天來的培訓成果，在結業影片「凝聚的這一刻」中，不少學員紛紛感動落淚。

成果展後舉行會長與副會長選舉，經過兩個小時三輪的投票 選舉，最終由就讀Acalanes 高中11年級的林立祥獲得全數第三輪投票當選會長。副會長則由 翁煜森、王品蘊、高恩愛、朱晨宇、顧芯寧、曾威廉、董愷析、羅苡瑄當選。