我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

熱浪席捲全美 華盛頓林肯蠟像慘遭高溫「斬首」

台灣駐美代表爆採購爭議 資深外交官：俞大㵢應該不是特例

FASCA培訓成果展 林立祥當選分會長

記者孫愛薇╱聖荷西報導
經過兩個小時的三輪選舉，林立祥（後左二）當選分會會長，以及八名副會長產生。（記者孫愛薇╱攝影）
經過兩個小時的三輪選舉，林立祥（後左二）當選分會會長，以及八名副會長產生。（記者孫愛薇╱攝影）

海外青年文化大使協會（FASCA）金山灣區分會21至23 日舉辦「2024年海外青年文化大使（FASCA）新生培訓」，並透過結業學員選出會長及副會長。會長由就讀Acalanes 高中11年級的林立祥（Sean Lin）當選。培訓總計62位學員。13位學員曾參與FASCA，51位是第一次參與新生。透過三天的密集訓練，加強海外僑界青年對台灣認同，成為海外推廣台灣文化的青年大使。

舊金山經濟文化辦事處副處長朱永昌表示，FASCA培訓是僑委會加強第二、三代僑胞青年與台灣連結的重要計畫。在灣區沒有太多機會實際接觸到台灣文化的僑青，他們仍深以台灣文化為榮。FASCA便是與台灣文化連結的好機會。培訓只是一個起點，未來還需要學員持續參與和接觸。

金山灣區僑教中心主任莊雅淑表示，FASCA最主要是讓在海外出生的台灣背景孩子凝聚在一起，透過「服務、文化、領導、傳承」四大核心精神，完成在地培訓與一年的社區服務，經過這樣的過程幫助孩子成長。

在「2024年海外青年文化大使（FASCA）新生培訓」成果展中，學員以舞蹈、影片與演說分享這三天來的培訓成果，在結業影片「凝聚的這一刻」中，不少學員紛紛感動落淚。

成果展後舉行會長與副會長選舉，經過兩個小時三輪的投票選舉，最終由就讀Acalanes 高中11年級的林立祥獲得全數第三輪投票當選會長。副會長則由 翁煜森、王品蘊、高恩愛、朱晨宇、顧芯寧、曾威廉、董愷析、羅苡瑄當選。

林立祥表示，這是他第三年參與FASCA 計畫，很高興今年終於成為FASCA灣區分會會長。他在組織中成長很多，迫不及待地想幫助和召集學生志工，努力協調所有的練習和活動時間，讓每一位學員都有機會參與。也將盡自己所能，成為一個好榜樣。幫助所有新志工了解FASCA的真正精神。今年的新學員表現優異，讓自己留下了深刻的印象，對FASCA的未來和對所有的優秀新志工充滿希望。

FASCA學員以不同隊名與隊呼，凝聚小隊的向心力。（記者孫愛薇╱攝影）
FASCA學員以不同隊名與隊呼，凝聚小隊的向心力。（記者孫愛薇╱攝影）

灣區 投票 舊金山

上一則

金山灣區FASCA培訓成果展 林立祥當選分會會長

下一則

達菲 任聖他克拉拉縣社會服務部副主任

延伸閱讀

金山灣區FASCA培訓成果展 林立祥當選分會會長

金山灣區FASCA培訓成果展 林立祥當選分會會長
法鼓山方丈果暉法師與夏斯塔僧院方丈尼Master Meian Elber 宗教領袖對談

法鼓山方丈果暉法師與夏斯塔僧院方丈尼Master Meian Elber 宗教領袖對談
笛洋美術館唯一中文講解員楊旭 為華美協進社團員講解服裝展

笛洋美術館唯一中文講解員楊旭 為華美協進社團員講解服裝展
金山市府撒錢填補市區店鋪...成效不彰

金山市府撒錢填補市區店鋪...成效不彰
灣區5月就業回溫 矽谷南灣帶頭勁揚 近招聘總數一半

灣區5月就業回溫 矽谷南灣帶頭勁揚 近招聘總數一半

熱門新聞

圖為FBI探員調查Andy Duong 住所。（記者劉先進╱攝影）

最年輕市長 曾無家可歸…亞裔政治新星盛桃人生像過山車

2024-06-21 11:09
戴維斯在紐約時報廣場爭取爭取天體人士權益。(美聯社)

員工須一絲不掛 裸體書店徵求健美女CEO

2024-06-23 14:53
席斯洛(右)從史懷慈手中接過學位證書。（取自史丹福教育學院網站）

遲來83年 她105歲獲史丹福碩士學位

2024-06-19 02:12
舊金山獨棟房僅開價48.8萬元。但是，幸運買家可能等到2053年才可進入房屋大門之內。(圖截取自Google Map街景)

房價300萬 舊金山這間獨棟屋僅開價48.8萬 原因出爐

2024-06-21 22:29
圖為盛桃住家外觀。(記者劉先進╱攝影)

FBI突襲搜查屋崙亞裔市長盛桃的家 未透露原因

2024-06-20 16:10
兩項快樂城市排行榜，舊金山都列名其中。(記者周喆╱攝影）

全球250個最快樂城市 加州僅舊金山上榜

2024-06-18 02:00

超人氣

更多 >
習近平「國師」預言世界大戰恐爆發：美國正將戰爭引向亞太

習近平「國師」預言世界大戰恐爆發：美國正將戰爭引向亞太
全美大學就讀費用排名出爐 這間最貴 4年要50萬美金

全美大學就讀費用排名出爐 這間最貴 4年要50萬美金
南韓鋰電池工廠大火 罹難中國人增至19名

南韓鋰電池工廠大火 罹難中國人增至19名
公共衛生廳：加州出現全美首例罕見性傳染病

公共衛生廳：加州出現全美首例罕見性傳染病
「黃景瑜前妻」強勢出道… 第一次拍片就提名影后 網：演技不輸前夫

「黃景瑜前妻」強勢出道… 第一次拍片就提名影后 網：演技不輸前夫