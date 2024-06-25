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達菲 任聖他克拉拉縣社會服務部副主任

記者徐蓓蓓╱聖荷西報導
聖他克拉拉縣任命達菲（Sarah Duffy)為社會服務部新任副主任，於6月24日履新。（受訪者提供）
聖他克拉拉縣任命達菲（Sarah Duffy)為社會服務部新任副主任，於6月24日履新。（受訪者提供）

聖他克拉拉縣任命達菲（Sarah Duffy)為社會服務部新任副主任，於6月24日履新。

達菲過去2兩年擔任聖他克拉拉縣兒童事務主管，負責兒童和家庭政策辦公室。她在更有效和及時提升兒童和家庭福祉方面有著超過10年的經驗。

社會服務部主任李特（Daniel Little)說：「非常歡迎達菲加入到社會服務部來。她在跨系統項目協調方面的經驗和她對於服務弱勢群體的熱忱對我們機構的發展都很關鍵。社會服務部服務於本縣最弱勢的群體。在她的領導下，我們可以繼續為兒童、家庭、個人以及老兵提供創新的服務。」

據悉，達菲會幫助社會服務部為兒童、家庭和成人提供高質量的服務項目。她會在推動兒童福利、提升數據收集和報告，實施循證實踐方面扮演關鍵性的角色。

達菲表示，非常期待與社會服務部的管理團隊合作，來確保聖縣的社會安全網絡服務盡可能高效的運作。「我的第一目標就是提升符合本縣社會服務資格的兒童、成人和家庭的福祉。」

在擔任兒童事務主管期間，達菲聚焦兒童和家庭的核心需求，為縣管理層和縣議會提供基於證據的政策建議和實施跨部門的協調工作。在她主政期間，兒童和家庭政策辦公室不斷推動可負擔的兒童看護和早教服務，其中包括一項幫助兒童看護機構翻新和擴大的1500萬元的補助金項目。

在此之前，達菲在舊金山兒童部擔任研究評估和數據主管達10年。她還擔任過巴洛阿圖市社區服務部的經理，和公共服務領域管理諮詢公司Harvey Rose and Associates的高級分析師。她擁有史丹福大學英文本科和柏克萊加大公共政策碩士學位。

柏克萊加大 史丹福大學 舊金山

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