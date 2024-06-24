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北加男山林失蹤10天獲救 靠溪水、野莓果腹

記者徐蓓蓓╱聖荷西報導
警方在一處峽谷底部找到了麥克力。（取自聖他克魯茲警方臉書）
警方在一處峽谷底部找到了麥克力。（取自聖他克魯茲警方臉書）

衛報（Guardian）報導，北加一男子計畫徒步健行幾小時，卻在聖他克魯茲山林中迷路被困近10天。期間只能靠飲用溪水和食用野莓維生。

這位叫做麥克力（Lukas McClish)的男子獲救後對媒體表示，自己除了一隻手電筒和一把折疊剪刀到外什麼也沒帶，因為「只是想徒步走三個小時而已。」

麥克力今年34歲，是來自加州Boulder Creek的健行愛好者。他在11日上午出發後不久就迷失了方向，而且出發前沒有告訴任何人自己健行的計畫，因此直到20日下午，才在一處偏遠峽谷的底部被發現並獲救。當時他已經是蓬頭垢面。

麥克力說，自己大多數時候都在峽谷地帶爬上爬下，坐在瀑布旁邊用自己的靴子接水喝以免脫水。他還收集和食用野莓子來果腹。一度還有一隻山獅尾隨他，但所幸只是遠遠跟隨，並沒有要傷害他的意思。他說自己睡在一堆潮濕的樹葉上，不時地叫幾聲求救。此外就是在想怎樣找到下一頓的食物。

據說最開始的五天他特別想吃墨西哥捲餅和塔可沙拉。五天之後他意識到自己可能遇上麻煩了，但從未過度恐慌。「我全程都很放鬆，沒有特別擔心。我想應該是有人在看顧著我吧。」

麥克力的家人發現「父親節」也就是16日當天他沒出現，推測他出了事。家人向地方警署報告了失蹤。幾十位警員和救援人員隨後在Boulder Creek附近開始尋找他。而這段時間這一地區有6天的氣溫都超過80度。11日當天的氣溫最高達到98度，而有幾天的最低溫度又低到49度。

聖他克魯茲警署的聲明稱，人們最終聽到了麥克力的呼救。警方動用了數架無人機才在茂密的森林區域發現了他。救援人員隨後找到了他，並帶他和家人團聚。

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