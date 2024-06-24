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經營30年 Stonetown麥當勞熄燈

記者王子涵╱舊金山報導
位於日落區Stonetown商場東南角的麥當勞，在營業超過30年後被迫在23日永久關閉。（記者王子涵╱攝影）
位於日落區Stonetown商場東南角的麥當勞，在營業超過30年後被迫在23日永久關閉。（記者王子涵╱攝影）

位於舊金山日落區Stonetown商場東南角的麥當勞快餐點，在營業超過30年後，被迫在23日永久關閉。根據亞裔記者Dion Lim的報導，上漲的快餐業最低工資，以及高昂的租金，成為東主關業的主要原因。

這家加盟餐廳的東主是羅德里克（Scott Rodrick）。他向記者表示，Stonetown商場東主不願給出合理價格的租約，以及長租談判。他表示，這家店所繳納的物業稅和租金已經是麥當勞單家分店中最高的。

羅德里克表示，第二個決定關店的原因就是舊金山不斷上漲的經營成本，已經達到歷史最高水平。自今年4月1日開始，加州快餐行業工人的最低工資由16元每小時猛漲到20元，這給該店進一步造成經營壓力。

「對於我的家人來說，關業是一件令人揪心的事。」羅德里克說。

位於Winston大道255號的麥當勞餐廳長期以來，都是Stonetown商圈固定的商家，營業已經超過30年。據記者觀察，Stonetown是城市西側面積最大、消費者數量最多的商圈，也是日落區唯一的集商場、超市、電影院、餐廳一體的商業空間。

得益於多家主流商超、電影院及餐廳的加盟，以及日落區不斷增長亞裔人口，Stonetown商場在疫情後逆勢而上，成為全市最熱鬧、繁榮的商場之一，也是亞裔消費者最喜愛的地點之一。

近日，Stonetown東主又宣布以購物中心為基礎，擴建3500套住房，其中20%為可負擔房，目標成為舊金山下一個商業中心。該項目也是舊金山在疫情後宣佈的首個超大型公共開放項目。

在Stonetown雄心勃勃的擴張計畫下，使得東主有了更強的議價能力，即便是快餐業巨頭麥當勞也難以維持經營。

對於麥當勞的突然關業，當地居民都感到十分驚訝。華裔居民Allen Liu表示，他和同學在放學後經常光顧這家麥當勞，在放學時間往往是人滿為患。「我以為餐廳很賺錢，撐過了疫情，卻在這個時候突然關閉，這太令人意外了。」Allen Liu說，他懷念與同學在那裡寫作業、聊天的時間，這都將成為回憶。

不少居民也提出質疑，認為Stonetown東主是有意將餐廳趕出商圈，並非是餐廳經營困難。「那裡經常人滿為患，並且有大量的外賣訂單，如果連麥當勞都無法生存，什麼樣的店家可以呢？」網友gq533在reddiit平台發言認為，商場意圖重新定位商家的組合，為擴張後的經營做準備。

位於日落區Stonetown商場東南角的麥當勞，在營業超過30年後被迫在23日永...
位於日落區Stonetown商場東南角的麥當勞，在營業超過30年後被迫在23日永久關閉。（記者王子涵╱攝影）

麥當勞 舊金山 亞裔

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