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金山市府撒錢填補市區店鋪...成效不彰

記者李怡╱舊金山報導
聯合廣場上知名的時裝店Express店面已關閉。（記者李怡╱攝影）
聯合廣場上知名的時裝店Express店面已關閉。（記者李怡╱攝影）

舊金山的購物區跑華街(Powell Street)與聯合廣場(Union Square)一帶，從2020年以來，商場店面陸續關停，過去四年來此處幾乎沒見過新店開張。記者近日走訪市中心聯合廣場，發現更多時裝零售店面關停。

去年8月百貨公司Nordstrom關店，為市區商圈帶來很大打擊。今年1月退出的商家還有Hollister、Aldo、Adidas、Madewell和J. Crew。過去四年舊金山的銷售稅收入劇減了48%，從2019年的310萬元掉到2023年的170萬元，2022年銷售稅有200萬元，2024年還在衰退。

布里德市長提出的市中心復甦計畫，決定一次性為市中心撥款1500萬元，用於將小型企業與市中心房東牽線搭橋、填補大型店面空缺、增加市中心旅遊熱點地區的全天候安全巡邏、聯合廣場附近的免費停車以及其他舉措。這筆資金旨在解決安全問題，並幫助吸引遊客和企業來到市中心。她指出，這項計畫不僅會為城市帶來大部分收入，而且在提高舊金山在國內和國際上的形象方面發揮著重要作用。

除此之外，這筆新資金將擴大該市的「從空置到充滿活力」（Vacant to Vibrant）的項目，具體是撥款190萬元幫助填補跑華街沿線的四到六個空店面；聘請租賃專家協助吸引零售商加入購物走廊，並加強負責批准新業務的城市團隊等。

布里德本月在聯合廣場舉行的記者會上說：「市中心是舊金山的經濟引擎，在我們重新開放、重新想像市中心新樣貌之際，它顯得特別重要。我們必須讓它成為一個人們可以安心生活和工作的地方。」

布里德提議，在聯合廣場、金融區、漁人碼頭和華埠等地區增加更多所謂的「社區大使」（community ambassador），提供民眾需要的協助，以及向當局報告危險或緊急事件，目的是為重返市中心的上班族、居民和遊客創造一種安全和熱情的氛圍，並支持商家重新營業。

舊金山知名的商業走廊內的店面都已撤離。（記者李怡╱攝影）
舊金山知名的商業走廊內的店面都已撤離。（記者李怡╱攝影）

舊金山 華埠 零售商

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