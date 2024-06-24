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攜兒入學被洗劫 佛州一家子逃離加州

編譯陳盈霖╱綜合報導
佛羅里達州大學新生克羅斯曼23日準備搬入加州林肯大學宿舍時，家人租來的日產車子遭砸搶，損失數千元。（FOX News畫面）
佛羅里達州大學新生克羅斯曼23日準備搬入加州林肯大學宿舍時，家人租來的日產車子遭砸搶，損失數千元。（FOX News畫面）

福斯新聞（FOX）報導，剛從佛羅里達州一所高中畢業的克羅斯曼（Rhomel Crossman），計畫今秋進入 屋崙（又譯奧克蘭）市中心林肯大學（Lincoln University）就讀。沒想到22日家人在幫他搬家至宿舍入住時，他們的車遭「bipped」砸搶，損失數千元財物和重要的個人文件。他們告訴當地媒體KTVU電視台，要把孩子帶回佛羅里達，「加州太不安全」。

克羅斯曼的母親華森（Nerissa Murray Watson）告訴媒體：「在加州屋崙，你必須一切小心。如今我們所有東西都沒了。」她說，他們23日飛抵屋崙後至Thrifty租車，替兒子辦理入學登記後，把租來的車停在距離林肯大學一個街區外，第15街和富蘭克林街（Franklin St.）拐角處，前往附近一家牙買加餐廳取餐。

當他們15分鐘後返回車上時，發現租來的白色日產（Nissan）Rogue車窗被打破，五個行李被洗劫一空。華森說，「包括我丈夫放在座位車下一個袋子內的3000元，三本護照、社安卡、我兒子高中文憑和出生證明等文件。」此外據報導，這家人還丟了一台治療呼吸中止症的睡眠呼吸器。

所謂Bipping是一個俚語，源自警察「正在進行的竊盜」（burglary in progress）術語，指的是從無人的車內進行砸搶。根據舊金山標準報，劫匪通常使用一種bipping錘，那是款小且易於隱藏的工具，可輕鬆且悄聲無息的打破車窗。

華森表示，「我不知道美國會發生這樣的事，對我來說真的很奇怪」她說，這太無法無天了，他們甚至打了三次電話報警，但警方說他們無法到場，「我們被告知要去警察局報案。」如今她表示，「我不得不把兒子帶回佛羅里達，這裡太不安全了。」

至截稿為止，KTVU和FOX新聞並未收到林肯大學回覆。柏克萊加大（UC Berkeley）告訴媒體，他們會在迎新期間警告學生「切勿將物品留在車內」。根據KTVU， 屋崙市近期犯罪率下降，暴力犯罪比2023年低30%，入室竊盜率減少60%。

屋崙 加州 柏克萊加大

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