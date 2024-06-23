我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金融時報：中國超級富豪「鏡像轉帳」加速潤出

屋崙市長前幕僚長爆離職內幕：指責盛桃男友 被勒令沉默

布里德：舊金山從此只會愈來愈好

記者王子涵／舊金山報導

花園角廣場（Portsmouth Square）有著「華埠大客廳」的美譽，這裡是華埠百年來居民戶外活動、政治參與的重要空間，然而近期有市民舉報，停留在廣場上的遊民增多，讓外出活動的長者擔憂。該問題也在市政會議上被人提出，而舊金山市長布里德回應，全市在過去三年一直積極應對遊民危機，城市加大了建設和投資庇護所，讓更多的無家可歸者被記錄在冊，並接受治療和恢復，相信舊金山會愈來愈好。

不過市長同時指出，解決遊民問題仍存在挑戰，部分遊民抵觸公共服務，拒絕進入庇護所。她知道華埠至少有一位遊民，儘管十分友好，但不斷拒絕市府服務。

布里德表示，更多積極的提案正在州府被推動，若通過將幫助地方執法機構，強制無家可歸的遊民進入庇護所，接受治療。「三成的遊民接受我們的服務，但六成的人說不，僅有一成的人成功脫離無家可歸的狀態，入住房屋。」布里德表示，當法律賦予市府更多的工具，將替那些精神行為疾病的遊民做出決定，解決當下的遊民危機。

舊金山地檢長謝安宜表示，她曾領導地檢處仇恨犯罪案起訴，以及受害者服務的工作。在她被任命為地檢長後，她進一步成立受害者服務部，並由華人湯曉慧（Nancy Tung）領導，招募會將粵語和國語的服務者，幫助社區處理任何涉及言語、肢體攻擊的仇恨案件，並向居民普及如何在案發第一時間收集必要的證據，分別仇恨事件與仇恨犯罪的區別等。

當天，地檢處與警局都設立有服務站，在現場為長者提供服務，分發預防犯罪的宣導材料。

在結束陳詞中，布里德表示，在她正式上任市長前，城市剛剛意外失去首位華人市長李孟賢（Ed Lee），隨後城市便陷入疫情大流行和仇亞風潮。「城市面臨巨大的壓力，公共政策和資源沒有十足的準備。」布里德說，「但我很榮幸與地檢長和警長合作，為城市帶來真正的改變，慶祝城市在十年來的最低犯罪率，以及不斷減少的遊民人口。」

布里德稱，她將繼續做出大膽的改變，因為城市已經在復甦上升的勢頭上。她說：「舊金山從此只會愈來愈好。」

遊民 舊金山 華埠

上一則

市警檢最高長官齊聚華埠反仇恨議 首屆市政會議在勝利堂

下一則

房屋保費飆漲 屋主壓力暴增

延伸閱讀

布里德盼撥款1500萬振興市區 城市預算分析師反對

布里德盼撥款1500萬振興市區 城市預算分析師反對
金山市議員陳詩敏 提議市長、議員降薪10%

金山市議員陳詩敏 提議市長、議員降薪10%
保護本地和外州女性生育、墮胎權益 舊金山生育自由法案11月公投

保護本地和外州女性生育、墮胎權益 舊金山生育自由法案11月公投
舊金山5名市長參選人 就社會議題辯論 同申打擊仇恨犯罪

舊金山5名市長參選人 就社會議題辯論 同申打擊仇恨犯罪
舊金山市長候選人辯論會第2場 由民主黨舉辦

舊金山市長候選人辯論會第2場 由民主黨舉辦

熱門新聞

圖為FBI探員調查Andy Duong 住所。（記者劉先進╱攝影）

最年輕市長 曾無家可歸…亞裔政治新星盛桃人生像過山車

2024-06-21 11:09
席斯洛(右)從史懷慈手中接過學位證書。（取自史丹福教育學院網站）

遲來83年 她105歲獲史丹福碩士學位

2024-06-19 02:12
圖為盛桃住家外觀。(記者劉先進╱攝影)

FBI突襲搜查屋崙亞裔市長盛桃的家 未透露原因

2024-06-20 16:10
舊金山獨棟房僅開價48.8萬元。但是，幸運買家可能等到2053年才可進入房屋大門之內。(圖截取自Google Map街景)

房價300萬 舊金山這間獨棟屋僅開價48.8萬 原因出爐

2024-06-21 22:29
兩項快樂城市排行榜，舊金山都列名其中。(記者周喆╱攝影）

全球250個最快樂城市 加州僅舊金山上榜

2024-06-18 02:00
CVS門市已經正常營運，來往顧客不少，並無顧忌上周發生的槍擊案。（記者孫愛薇╱攝影）

北加東灣唯一24小時CVS 保全遭槍殺 改成晚間8時關門

2024-06-18 15:15

超人氣

更多 >
熱浪襲人 為什麼逾80%東亞裔幾乎沒有體味？專家這樣說

熱浪襲人 為什麼逾80%東亞裔幾乎沒有體味？專家這樣說
威廉帶孩子看泰勒絲演唱會手舞足蹈 曬跟天后自拍照

威廉帶孩子看泰勒絲演唱會手舞足蹈 曬跟天后自拍照
林志玲北海道開球 狐狸耳造型超可愛被讚：奇蹟49歲

林志玲北海道開球 狐狸耳造型超可愛被讚：奇蹟49歲
出軌十年 馬伊琍偷腥夫似老頭 網：他變得唯唯諾諾

出軌十年 馬伊琍偷腥夫似老頭 網：他變得唯唯諾諾
吉林女富豪葉海洋稱在美生雙胞胎 網2點質疑非親生

吉林女富豪葉海洋稱在美生雙胞胎 網2點質疑非親生