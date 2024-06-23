布里德：舊金山從此只會愈來愈好

花園角廣場（Portsmouth Square）有著「華埠 大客廳」的美譽，這裡是華埠百年來居民戶外活動、政治參與的重要空間，然而近期有市民舉報，停留在廣場上的遊民 增多，讓外出活動的長者擔憂。該問題也在市政會議上被人提出，而舊金山 市長布里德回應，全市在過去三年一直積極應對遊民危機，城市加大了建設和投資庇護所，讓更多的無家可歸者被記錄在冊，並接受治療和恢復，相信舊金山會愈來愈好。

不過市長同時指出，解決遊民問題仍存在挑戰，部分遊民抵觸公共服務，拒絕進入庇護所。她知道華埠至少有一位遊民，儘管十分友好，但不斷拒絕市府服務。

布里德表示，更多積極的提案正在州府被推動，若通過將幫助地方執法機構，強制無家可歸的遊民進入庇護所，接受治療。「三成的遊民接受我們的服務，但六成的人說不，僅有一成的人成功脫離無家可歸的狀態，入住房屋。」布里德表示，當法律賦予市府更多的工具，將替那些精神行為疾病的遊民做出決定，解決當下的遊民危機。

舊金山地檢長謝安宜表示，她曾領導地檢處仇恨犯罪案起訴，以及受害者服務的工作。在她被任命為地檢長後，她進一步成立受害者服務部，並由華人湯曉慧（Nancy Tung）領導，招募會將粵語和國語的服務者，幫助社區處理任何涉及言語、肢體攻擊的仇恨案件，並向居民普及如何在案發第一時間收集必要的證據，分別仇恨事件與仇恨犯罪的區別等。

當天，地檢處與警局都設立有服務站，在現場為長者提供服務，分發預防犯罪的宣導材料。

在結束陳詞中，布里德表示，在她正式上任市長前，城市剛剛意外失去首位華人市長李孟賢（Ed Lee），隨後城市便陷入疫情大流行和仇亞風潮。「城市面臨巨大的壓力，公共政策和資源沒有十足的準備。」布里德說，「但我很榮幸與地檢長和警長合作，為城市帶來真正的改變，慶祝城市在十年來的最低犯罪率，以及不斷減少的遊民人口。」

布里德稱，她將繼續做出大膽的改變，因為城市已經在復甦上升的勢頭上。她說：「舊金山從此只會愈來愈好。」