市警檢最高長官齊聚華埠反仇恨議 首屆市政會議在勝利堂

從左到右：警察委員余健全、警長史考特、市長布里德、地檢長謝安宜、華鷹會主席李天壽。（記者王子涵/攝影）

舊金山 市府、警局、地檢處最高級別官員22日同時出現在華埠 ，參加由中華總會館、華鷹會（Wah Ying Club）和舊金山社區聯盟（SFCAUSE）共同主辦的首屆華埠市政會議，聚焦公共安全、反亞裔仇視、盜竊、毒品、遊民等關鍵議題。

能容納200人的華埠勝利堂（Victory Hall）早在上午10時就已座無虛席。市政會議的最大亮點，便是允許居民和小商業主直接向城市領袖發問，表達社區所面臨的挑戰和困難。同時本次會議還是華埠歷史上首次採用AI技術實時翻譯，無需翻譯官在場，更加提高單語者的參與度。

舊金山市長布里德（London Breed）、地檢長謝安宜（Brooke Jenkins）、警長史考特（Bill Scott）感謝社區的大力支持，參加會議的還有市府律師邱信福（David Chiu）、屋崙華埠商會、藍天使屋崙義工團隊、華人實業基金會、加州住客之友團盟、猶太社區關係理事會等。

中華總會館代總董陳國慶表示，第一次在華埠舉辦市情答問會，目的就是助長一個坦誠和具有建設性的對話，來解決社區所面臨的問題。華鷹會主席李天壽強調，仇恨暴力犯罪 不斷發生，市府和執法機構的干預遠遠不夠，所以社區要增加與市府官員的直接對話，表達緊迫性。

此次會議特別邀請到泰國老翁拉達納巴迪（Vicha Ratanapakdee）的女兒。84歲的拉達納巴迪2021年在舊金山家門外，被19歲非裔青年惡意從背後推倒，導致身亡。事件被認為是疫情期間「最具標誌性」、針對亞裔長者的仇恨暴力犯罪，直到目前該案仍未宣判。

另一位華人受害者黃奕愛（Yik Oi Huang）的孫女Sasanna Yee也到場。88歲的黃奕愛2019年在訪谷灣公園散步時，被剛滿18歲的非裔青年殘忍毆打，導致頭骨、手臂和脖子骨折，長期治療後不幸身亡。

根據聯邦調查局（FBI）公布數據，2023年的仇亞犯罪同比下降30%。布里德指出，如果亞裔社區仍然感到不安全，數字是沒有意義的，公共安全對於華裔社區是最重要的事務，對於整個城市也是如此，她會繼續與警檢部門努力，維護公共安全。

布里德同時強調社區夥伴的努力，「市府大力投資長者出行服務，安老處在過去的一年幫助2500名長者完成3萬2千小時的通勤。」

地檢長謝安宜談到，歷史上地檢處與市長辦公室、警局緊張的關係，導致罪案從破獲、抓捕到起訴的過程困難重重，而目前市警檢三部門能夠齊心協力，將仇恨犯罪，尤其是針對長者的暴力犯罪當做工作的重點，確保施暴者為自己的行為負責。

警長史考特補充說明，由市長主推並成功通過的E、F提案，大力增強了警方執法的權限，尤其是使用閉路攝影機和無人機的能力。

民眾特別問到，上周發生在華埠的一起女性受害者當街被搶劫的案件，作案全程被附近商戶的監控記錄，並在主流引起討論。史考特表示，通常在案件調查中時，警方不會公開視頻證據，但當案件需要公眾幫助確定嫌犯身份時，就如同該案件的情況，證據便會被釋出。他強調，警方會尋找到最佳平衡，即保護受害者隱私，同時透明化案件的證據和偵破進度。