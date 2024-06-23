周敏透過持續拍片 紀錄亞裔美國人生活

華裔紀錄片導演周敏正在製作的紀錄長片「鮑魚村」（Abalone Village）反映了蒙特瑞灣（Monterey Bay）的華人歷史。

華裔 紀錄片導演周敏正在製作的紀錄長片「鮑魚村」（Abalone Village）反映了蒙特瑞灣（Monterey Bay）的華人 歷史。蒙特瑞灣有知名的水族館，是個觀光勝地，然而不為人所知的是，此處也是19世紀下半葉最大華人漁村的位置，甚至是華人漁業文化中心，是加州20世紀商業捕魚的開創者，但1906年5月14日，一場神秘的大火將這漁村燒得一乾二淨，隨後華人也被陸續排擠出了這個地方。

「當我們看見那些五彩斑斕的水母、可愛的鯨魚海豚時，幾乎沒有人想到我們在的地方就是一把大火燒掉的漁村。」周敏說，這場大火已過去一百多年， 不知道是誰燒了這把火，但在那些華人漁民被排擠後，他們大多成了罐頭厰的工人，經歷了幾代人，已經很少有人記得這個地方，他們的後代不敢回憶這場大火，這樣的習慣延續了好幾代人。

周敏另一部已完成的紀錄短片「一英里」則是談及華人女性的歷史，同時也是紀念該漁村的同一段歷史。周敏說，她的朋友、一位漁村第五代後人羅金愛（Gerry Low-Sabado）告訴她有關漁村的故事，而在她開始製作影片之前，這位友人不幸去世，她特別把此片敬獻給她的這位朋友。

周敏目前正在製作「聲音：河谷上的華裔女性」聚焦沙加緬度中谷農業區的華人女性。她說，製作紀錄片過程中發現很多站在男人背後的華人女性，幾乎都沒有被關注過，她們的身份是奶奶、媽媽、姐妹，她們其實也在罐頭厰流水線上工作，當時沒有空調，高溫時常令人暈倒，傳統上華人男主外、女持家，女性在家裡成為主要勞動力，生孩子、做飯、家務都是女人的工作，體力勞動不比男人少，「華人撐起了農業，華人女性撐起了一個又一個家。」

周敏說，在她採訪和拍攝紀錄片中，無論是淘金時代、鐵路時代還是二戰時期，都有很多華人的故事沒被講過，有太多好故事，就像金礦一樣，只要一彎腰，就是一個金子。」她提到，自己正在製作「我的58個叔叔」，講述二戰時期，1942年到1948年間，500位中華民國 空軍學員到美國受訓的故事。這些空軍在嚴格的飛行訓練中，由於人為、機械、氣象、地勤人員不足等問題，傷亡事故比率很高，在美國訓練去世的58位中華民國空軍人員被安葬在美國，其中一位士兵的侄女李安在70多年後歷經千辛找到她的二叔，更找到了其他57位被人遺忘的空軍成員。