我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金融時報：中國超級富豪「鏡像轉帳」加速潤出

屋崙市長前幕僚長爆離職內幕：指責盛桃男友 被勒令沉默

周敏透過持續拍片 紀錄亞裔美國人生活

記者楊逸辰／舊金山報導
華裔紀錄片導演周敏正在製作的紀錄長片「鮑魚村」（Abalone Village）反映了蒙特瑞灣（Monterey Bay）的華人歷史。
華裔紀錄片導演周敏正在製作的紀錄長片「鮑魚村」（Abalone Village）反映了蒙特瑞灣（Monterey Bay）的華人歷史。

華裔紀錄片導演周敏正在製作的紀錄長片「鮑魚村」（Abalone Village）反映了蒙特瑞灣（Monterey Bay）的華人歷史。蒙特瑞灣有知名的水族館，是個觀光勝地，然而不為人所知的是，此處也是19世紀下半葉最大華人漁村的位置，甚至是華人漁業文化中心，是加州20世紀商業捕魚的開創者，但1906年5月14日，一場神秘的大火將這漁村燒得一乾二淨，隨後華人也被陸續排擠出了這個地方。

「當我們看見那些五彩斑斕的水母、可愛的鯨魚海豚時，幾乎沒有人想到我們在的地方就是一把大火燒掉的漁村。」周敏說，這場大火已過去一百多年， 不知道是誰燒了這把火，但在那些華人漁民被排擠後，他們大多成了罐頭厰的工人，經歷了幾代人，已經很少有人記得這個地方，他們的後代不敢回憶這場大火，這樣的習慣延續了好幾代人。

周敏另一部已完成的紀錄短片「一英里」則是談及華人女性的歷史，同時也是紀念該漁村的同一段歷史。周敏說，她的朋友、一位漁村第五代後人羅金愛（Gerry Low-Sabado）告訴她有關漁村的故事，而在她開始製作影片之前，這位友人不幸去世，她特別把此片敬獻給她的這位朋友。

周敏目前正在製作「聲音：河谷上的華裔女性」聚焦沙加緬度中谷農業區的華人女性。她說，製作紀錄片過程中發現很多站在男人背後的華人女性，幾乎都沒有被關注過，她們的身份是奶奶、媽媽、姐妹，她們其實也在罐頭厰流水線上工作，當時沒有空調，高溫時常令人暈倒，傳統上華人男主外、女持家，女性在家裡成為主要勞動力，生孩子、做飯、家務都是女人的工作，體力勞動不比男人少，「華人撐起了農業，華人女性撐起了一個又一個家。」

周敏說，在她採訪和拍攝紀錄片中，無論是淘金時代、鐵路時代還是二戰時期，都有很多華人的故事沒被講過，有太多好故事，就像金礦一樣，只要一彎腰，就是一個金子。」她提到，自己正在製作「我的58個叔叔」，講述二戰時期，1942年到1948年間，500位中華民國空軍學員到美國受訓的故事。這些空軍在嚴格的飛行訓練中，由於人為、機械、氣象、地勤人員不足等問題，傷亡事故比率很高，在美國訓練去世的58位中華民國空軍人員被安葬在美國，其中一位士兵的侄女李安在70多年後歷經千辛找到她的二叔，更找到了其他57位被人遺忘的空軍成員。

華人 中華民國 華裔

上一則

清涼一夏 沙加緬度McClatchy泳池免費入場

下一則

APAPA創辦人尹集成 疫情期間貢獻良多

延伸閱讀

網球／費德勒首部紀錄片「最後的十二天」上架 3巨頭真情流露

網球／費德勒首部紀錄片「最後的十二天」上架 3巨頭真情流露
麥當勞在美首推人工智慧視頻翻譯網站幫助Z世代亞裔美國人與不諳英語的祖父母以其母語「對話」

麥當勞在美首推人工智慧視頻翻譯網站幫助Z世代亞裔美國人與不諳英語的祖父母以其母語「對話」
中學生不知排華法 他推廣亞裔史課程

中學生不知排華法 他推廣亞裔史課程
金山華人紀錄片展 講述150多年奮鬥篇章

金山華人紀錄片展 講述150多年奮鬥篇章
紀錄⽚導演周敏 講述150年來華⼈被歧視壓力

紀錄⽚導演周敏 講述150年來華⼈被歧視壓力

熱門新聞

圖為FBI探員調查Andy Duong 住所。（記者劉先進╱攝影）

最年輕市長 曾無家可歸…亞裔政治新星盛桃人生像過山車

2024-06-21 11:09
席斯洛(右)從史懷慈手中接過學位證書。（取自史丹福教育學院網站）

遲來83年 她105歲獲史丹福碩士學位

2024-06-19 02:12
圖為盛桃住家外觀。(記者劉先進╱攝影)

FBI突襲搜查屋崙亞裔市長盛桃的家 未透露原因

2024-06-20 16:10
舊金山獨棟房僅開價48.8萬元。但是，幸運買家可能等到2053年才可進入房屋大門之內。(圖截取自Google Map街景)

房價300萬 舊金山這間獨棟屋僅開價48.8萬 原因出爐

2024-06-21 22:29
兩項快樂城市排行榜，舊金山都列名其中。(記者周喆╱攝影）

全球250個最快樂城市 加州僅舊金山上榜

2024-06-18 02:00
CVS門市已經正常營運，來往顧客不少，並無顧忌上周發生的槍擊案。（記者孫愛薇╱攝影）

北加東灣唯一24小時CVS 保全遭槍殺 改成晚間8時關門

2024-06-18 15:15

超人氣

更多 >
熱浪襲人 為什麼逾80%東亞裔幾乎沒有體味？專家這樣說

熱浪襲人 為什麼逾80%東亞裔幾乎沒有體味？專家這樣說
威廉帶孩子看泰勒絲演唱會手舞足蹈 曬跟天后自拍照

威廉帶孩子看泰勒絲演唱會手舞足蹈 曬跟天后自拍照
林志玲北海道開球 狐狸耳造型超可愛被讚：奇蹟49歲

林志玲北海道開球 狐狸耳造型超可愛被讚：奇蹟49歲
出軌十年 馬伊琍偷腥夫似老頭 網：他變得唯唯諾諾

出軌十年 馬伊琍偷腥夫似老頭 網：他變得唯唯諾諾
吉林女富豪葉海洋稱在美生雙胞胎 網2點質疑非親生

吉林女富豪葉海洋稱在美生雙胞胎 網2點質疑非親生