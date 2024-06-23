清涼一夏 沙加緬度McClatchy泳池免費入場

沙加緬度McClatchy泳池今夏免費。（電視新聞截圖）

沙加緬度市府表示，6月21日起，McClatchy泳池免費入場。McClatchy泳池位於3500 5th Avenue，就在橡樹園公園（Oak Park），此計畫名為「Caity's Cool Down」，由零售商沃爾瑪（Walmart）贊助，目的是讓沙加緬度市第五區的居民有更多游泳的機會。

沙加緬度市副市長梅普爾（Caity Maple）表示，社區泳池不僅僅是一件有趣的事情，也是社區內需要的資源，她了解到居民的需求後，和團隊成員挨家挨戶請居民贊助，讓泳池開放給所有居民，因此才獲得泳池免費開放的機會，6月21日起所有家庭都可以免費在McClatchy泳池游泳，她相當期待能將項計畫擴展到第5區的其他游泳池，讓更多泳池免費開放給居民游泳。

州參議員阿什比（Angelique Ashby）表示，夏天的意義就在於讓孩子們有機會抵禦酷暑、與鄰居共度時光並建立社區團結力量，游泳就是最好的活動，她聽到這項倡議後，就打電話給她的朋友、沙加緬度沃爾瑪公共事務和政府關係總監洛斯托夫（Kevin Loscotoff），並獲得1萬元的捐款。

洛斯托夫也說，相信這項贊助可以促進社區更有活力，他相當高興能贊助社區這項活動。

游泳池雖然免費開放，不過州長緊急服務辦公室（Cal OES）敦促人們在水域內仍有注意事項，不僅在泳池，在湖面、河流上的船舶也得注意。注意事項如下：

一、定期檢查船舶：船上必須配備正確的安全設備，例如救生衣、照明彈、導航燈、喇叭或口哨以及急救箱。

二、提交計畫：透過電子郵件、簡訊向親人或朋友發送玩水的相關計畫，並附上旅行詳細訊息，以應對緊急情況。

三、穿救生衣：每個人在水中或水附近時都應穿戴美國海岸防衛隊認可的合身救生衣。

四、避免飲酒：請勿游泳或划船時飲酒

五、監督兒童：積極監督開放水域及其周圍的兒童，並指定一名「水觀察員」，要與其他成年人輪流監督。

六、小心河流變化：隨著積雪融化，河流可能會上漲，並且會變得非常寒冷，若是玩河水務必要小心天氣和河流變化。