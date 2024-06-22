17號公路成動物殺戮區 3800萬建專用道

灣區正在推進一項耗資3800萬元，在Lexington水庫附近的17號高速公路上修建一座橫跨公路的人行天橋，並為野生動物修建一條單獨的地下通道。（取自Google Map）

大多數人都知道17號公路是一條蜿蜒曲折的山路，每周末都有成千上萬的駕車者從矽谷（Silicon Valley）前往聖他克魯茲（Santa Cruz）海灘。但其中有一段路也是臭名昭著的動物殺戮區。據信使報（Mercury News）報導，從2009年到2023年，在洛斯蓋圖市（Los Gatos）中心附近長達2英里的17號公路上，至少發生了196起車輛與大型野生動物相撞的事故。

為了幫助徒步旅行者、自行車騎行者、騎馬者和野生動物安全地穿越這條危險的四車道高速公路，灣區 的一個公園機構正在推進一項耗資3800萬元的計劃，在Lexington水庫附近的17號高速公路上修建一座橫跨公路的人行天橋，並為野生動物修建一條單獨的地下通道。

上個月，位於洛斯阿圖（Los Altos）的政府機構Midpeninsula Regional Open Space District的董事會投票 選出了項目的首選地點。野生動物地下通道將位於Lexington水庫大壩以北1/4哩處，而人行過街通道將在再往北1/4哩處。

規劃者稱，該項目將連接3萬多英畝的公園和開放空間，並將填補灣區山脊步道4哩的空白，連接擬環繞整個灣區的 550 英里步道中的 50 英里。

野生動物地下通道將包括至少兩哩長的圍欄，以防止動物進入道路。

2022年12月，加州 交通廳（Caltrans）和聖他克魯茲縣土地信託基金完成了一項耗資1200萬元的項目，在Lexington水庫以南約 9 哩處的另一個碰撞高發區的17號高速公路下修建了一條野生動物隧道： Scotts谷附近的Laurel Curve彎道。在隧道開通的第一年，運動傳感器攝像機顯示有包括黑尾鹿、灰狐、山貓、山獅、負鼠和臭鼬在內的934隻動物使用了該隧道。在同一時期，只有一隻動物被車撞傷；相比之下，從2013年到2016年，有34隻動物在Laurel Curve彎道被撞死。

最大的項目是在洛杉磯附近Agoura山的自由峽谷（Liberty Canyon）的10車道101高速公路上，一座耗資9200萬元、帶有植被的野生動物橋正在施工。該項目旨在防止山獅在聖塔蒙尼加（Santa Monica）山脈地區滅絕，預計將於2026年初投入使用，這將是世界上最大的同類項目。

根據戴維斯加大（UC-Davis）的一項年度研究，從2016年到2023年，加州全州至少有532頭山獅、1262頭黑熊、240頭麋鹿、59隻大角羊和大約4萬5000頭其他大型野生動物被車輛撞死，其中大部分是鹿；每年都有數十人在高速公路上與野生動物相撞而喪生，這種碰撞每年給加州造成的損失超過2億5000萬元。

17號公路沿線項目的下一個重要步驟是，預計今年夏天晚些時候，中半島開放空間區委員會將投票批准最終環境文件。開放空間區發言人 Leigh Ann Gessner 說，加州交通廳將完成設計和工程研究，如果籌款目標得以實現，該項目將於2026年或2027年破土動工，並於2028年盛大開業。