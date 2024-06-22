華運會籌款晚會 僑界9人義唱

楊智超攜手在地撞球桿巧匠Ruben Garcia，拍賣手工訂製的兩支一套的撞球桿，僑務委員吳怡明以1500元的價格拍得。 （記者葛歆睿／攝影）

為籌辦第40屆金山灣區 華人運動大會，華運會日前在灣區僑教中心舉行籌款晚會，駐舊金山經濟文化辦事處處長賴銘琪及夫人雲雯臻、僑教中心主任莊雅淑、眾多灣區僑領和社團代表500多人出席活動，共襄盛舉。

華運會主委陳朝全介紹今年的主題是「 龍騰華運 光輝四十」。他說，灣區的華運會中華民國在海外最大的運動賽事，舉辦了40年，越辦越好，凝聚僑界的心，集中僑民的力量。感謝每一屆前主委建立的制度和志工們毫無怨言的盡心盡力。

莊雅淑表示，華運會透過運動賽事，跨社團地將僑界凝聚在一起，同時還起到與主流社區交流的作用，讓主流社區了解台灣僑社。

當晚共有9人為籌款義唱，處長夫人雲雯蓁開場，世界台灣商會聯合總會名譽總會長林貴香、Betty Deng、全球玉山科技協會榮譽理事長陳鈞亞、LISA DIEP、 北加州 台灣工商會理事陳建源、北加 州台灣工商會會長黃俊肇、小樹苗執行長賴淑娜輪流獻唱，最後由華運會主任委員陳朝全壓軸。

在義唱者們歌聲的帶動下，各社團與僑胞都踴躍捐款，小樹苗、林桂香夫婦、JT Family Foundation等都捐出1萬元的大額數目。