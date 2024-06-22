金山委員會數量浮濫 調查報告建議撤銷15個

舊金山有115個委員會，是加州其他大城的兩倍，民事大陪審圖報告建議撤銷15個委員會。（取自pexels）

據舊金山 紀事報（San Francisco Chronicle）報導，舊金山市民事大陪審團的一份新報告發現，舊金山有很多委員會，多到該市甚至沒有一份所有委員會的完整清單。

周四（20日）發布的這份名為「Commission Impossible」的調查報告發現，自舊金山於1898年通過城市憲章（City Charter）以來，該市已成立了115個委員會。調查結果顯示，城市面積和人口差異考慮在內，舊金山的委員會數量約為洛杉磯 （Los Angelos）、聖地牙哥 （San Diego）和聖荷西（San Jose）等其他城市的兩倍。

該報告發布之際，正值舊金山政府在11月市長選舉之前，其解決住房可負擔性和無家可歸等重要問題的能力面臨審查。與此同時，政治溫和派團體 TogetherSF Action也在努力廢除舊金山市的某些委員會，並賦予市長更多任免委員會成員的權力。

調查委員會聯合主席蒙森（John Monson）說：「我們的目標是在這裡提供一個資源，幫助讀者做出最明智的決定。」

雖然民事大陪審團的調查承認這些委員會在地方治理中發揮了重要作用，包括讓公民參與地方政治，防止市長或監事會擁有不受制約的權力，但調查認為，該市沒有一套全面的方法來評估這115個團體的成功與否。陪審員還發現，並非所有的委員會都同樣有效，一些委員缺席會議或經常在沒有準備的情況下出席會議，還有一些委員缺乏嚴格的培訓等問題。

評委們還發現，去年有大量的委員會席位（約15%）無人任職，20% 的委員會會議被取消。

因此，報告建議撤銷該市的15個委員會，其中大部分都是多餘的，包括關注住房穩定性、住房申訴和食品安全的委員會。報告稱，目前廢除一些委員會的程序比較困難，需要 「選民批准章程修正案或通過新章程」，而廢除另一些則比較容易。

報告還建議成立一個新的委員會，負責評估各委員會的有效性。

民事大陪審團是一個由19名舊金山居民組成的小組，負責調查和報告所關注的問題。陪審團成員的任期為一年。