未來10年 加州高等教育入學人數看增

未來10年加州高等教育的入學率會略微增加。（本報檔案照）

加州高等教育研究院（PPIC)日前召開講座討論高等教育入學的未來。

高等教育向來是經濟流動性和美好生活的推動力。疫情 前，青年人數量的減少就導致了全美各地許多大學和學院入學人數的下降。不過當時大多數加州高等教育機構並未出現這一現象。

但在疫情期間，加州人口下降，高等教育的入學人數也減少了。加州的大學和學院未來將何去何從呢？調查研究結果顯示出如下趨勢：

未來10年高等教育的入學率會略微增加。大學就學年紀的年輕人口的下降會被上升的大學升學 率抵銷。預計大學升學率會延續疫情前的上升曲線，抵銷掉人口的變化。大學升學率上升很大程度上源自完成大學預備課程（A-G)的高中學生比率上升。這些預備課程是加州大學 和加州州立大學錄取的要求。

此外，社區學院很可能比四年制大學和學院面臨更大的挑戰。PPIC預計在疫情造成的損失恢復後，社區學院也很難看到入學人數上升。而加州大學卻預計會看到入學人數的強力增長。加州州大和私立非營利學院入學人數會小幅增長。

拉丁裔就學高等教育的人數增長，會縮小現有種族╱族裔在大學入學和畢業方面的落差。到2035年，拉丁裔會占到加州州大學生和社區學院學生的半數。亞裔學生仍將是加州大學系統最大族群，而白人學生仍然會是私立非營利學院最大族群。

加州一直以來都有在高等教育領域的公共投資。政府發行債券來投資高校基礎設施，包括實體課堂和網絡設備，這些對於實現預計中的入學人數增長非常必要。上一次州府發債資助高校基礎設施建設的議案還是2006年通過的。

高校入學人數增長有助於加州在2035年實現40%的工作年齡的成年人都擁有本科學位的目標。事實上，大多數搬到加州的人都已經有本科以上學位了（佔比25-54歲人群的57%）。而加州出生的年輕人當中卻只有35%擁有本科學位。