少數族裔媒體白卡座談 解析政策發展

少數族裔媒體線上座談會，討論「經過多年的轉型，Medi-Cal（加州白卡）將走向何方？」議題。（圖片來源：ZOOM）

少數族裔媒體（Ethnic Media Services，EMS）18日舉行線上座談會，主題是「經過多年的轉型，Medi-Cal（加州 白卡）將走向何方？」

加州衛生保健服務廳（Department of Health Care Services，DHCS）副主任萊利（Pamela Riley）、加州衛生保健服務廳處長拉西吉（Sarah Lahidji）、社會組織「老化中的選擇」（Choice in Aging）總裁兼執行長托斯（Debbie Toth）等專家參與，討論健康公平路線圖、實際實施情況以及更加公平醫療的未來道路。

萊利表示，儘管加州在2022年達到了最低的未投保率，但許多加州人在獲得及時、優質和公平的醫療保健方面仍然存在障礙。這些獲得差距導致了健康差距，因為服務不足的群體，特別是低收入 個人和有色人種，經歷罹病和死亡率更高。

在過去十年中，DHCS進行了歷史性投資 ，透過改革Medi-Cal來消除健康差距，包括： 將Medi-Cal擴大到所有低收入加州人，無論移民身份如何；取消「資產測試」要求，在確定Medi-Cal資格時僅考慮收入；擴大語言使用範圍，以便會員可獲得口譯服務；創造新的社區支持，提供超越醫生辦公室的文化回應式護理，包括住房援助、營養膳食和藥物濫用治療。

萊利指出，DHCS提出了「健康公平路線圖倡議」，是一項新的多年計畫，旨在創建更由會員驅動的整理人體的醫療補助。為了進一步推動對健康公平的承諾，DHCS 領導人進行了全州巡廻，聽取了親身經歷過健康不平等的 Medi-Cal 成員的心聲。這些聆聽會議由社區組織主辦，是 DHCS 健康公平路線圖的第一階段。

第一階段完成後，接下來的第二階段是協同設計階段。「我們直接與我們的會員合作，並利用我們從會員、倡導者、社區組織、提供者和利害關係人那裡獲得的回饋，以確保所有這些聲音和經驗都得到傾聽和考慮到辨識中，解決一些最具挑戰性的問題，這些問題將影響我們的會員獲得的護理級別。」

莱利介绍，第三階段即健康公平路線圖，其中將概述具體的可操作步驟，實現共同目標並真正推動更公平的系統。路線圖將詳細說明清晰、可操作的步驟，使醫療保健更加公平。「我們希望確保我們提供的福利能夠滿足全州會員的需求。這樣，無論加州人住在哪裡，他們都可以獲得相似的服務，都能獲得滿足他們需求的服務。」

她表示，這是一個持續的過程。這種情況將持續多年，但DHCS希望這只是一個開始。