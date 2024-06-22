灣區5月就業回溫 矽谷南灣帶頭勁揚 近招聘總數一半

由南灣招聘激增的趨勢帶動，灣區5月份就業市場增強，其中，南灣增加3300個職位，幾乎是整個灣區招聘總數的一半。(圖取自加州就業發展部門臉書)

由南灣招聘激增的趨勢帶動，灣區 5月份就業 市場增強，截至目前，至少已暫時消除今年稍早困擾灣區的勞動力市場疲軟與失業的不祥陰影。

加州 勞工機構21日報告指出，灣區九縣5月份新增7000個工作職位，這是自2023年12月以來的最多的一個月份，當時灣區增加1萬1200個就業機會。灣區5月份的招聘人數仍增加，儘管灣區科技業主要在舊金山都會區，有大規模裁員。

根據加州就業發展部門(EDD)數據，南灣增加3300個職位，幾乎是灣區5月份招聘總數的一半。東灣增加2100個就業機會。舊金山聖馬刁地區增加1000個職位。

加州5月份新增4萬3700個工作職位，非農業就業人數也創歷史新高至1800萬的職位。經濟學家安德森(Scott Anderson)指出，在一連串令人失望的就業報告發布後，加州和灣區勞動力市場在5月份走強，經歷了兩年的高利率和快速通膨之後，重新燃起對灣區經濟軟著陸的預期。

全加州5月份失業率為5.2%，較4月份的5.3%略有改善。此標誌全加州失業率近兩年來首次下降。2022年8月，加州失業率達3.8%的歷史最低水平，期間直至今年5月有所改善之前，情況一直穩定惡化。

根據經濟研究機構「燈塔經濟」(Beacon Economics)自EDD官方報告取得季節性調整後數據，以下是灣區5月份部分關鍵產業招聘情況：

‧科技公司淨裁員(slashed employment by a net)2100人。舊金山聖馬刁地區裁員2200人、南灣裁員400人。不過，科技業在東灣增加600個就業機會。

‧旅館與餐廳在灣區增加1300個工作機會。舊金山聖馬刁地區旅館與餐廳增加800個職位、南灣增加400個工作職務。

‧金融服務公司在灣區增加1700個工作，包括舊金山都會區1000個以及東灣600個。職務內容包括銀行、財務公司、保險與房地產公司。

‧醫療保健公司增加1200個職位。其中南灣增加1000個工作機會。

太平洋大學「商業與政策研究中心」執行主任麥可(Jeffrey Michael)指出，在灣區，科技資訊業的不穩定仍呈現負面影響，就業成長集中在旅館、醫療保健與政府部門。

聖荷西信使報針對EDD報告進行灣區新冠疫情後就業復甦情況分析，比較2024年5月與2020年2月就業水平，顯示灣區疫情後復甦情況，仍落後加州其他地區：

‧灣區今年5月比2020年2月就業水平低了1.3%。

‧南灣職位數量比疫情爆發前數字低了0.2%。

‧東灣減少0.3%。

‧舊金山聖馬刁地區就業缺口，比疫情爆發前水平低了3.7%。

2024年5月份之前，舊金山都會區流失6400個工作職務，每個月都減少就業機會。灣區產業5月份大量招聘，淨招聘7000人，與今年前4個月的就業低迷趨勢，成為強烈對比。