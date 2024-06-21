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無人機送藥物、食品到家 矽谷公司今夏試驗

記者徐蓓蓓／山景城報導
送貨無人機從航站樓起飛。（取自Matternet公司網站）
送貨無人機從航站樓起飛。（取自Matternet公司網站）

Google公司所在的矽谷城市山景城一向勇於嘗試新生科技。繼使用送貨機器人和自動駕駛送貨車之後，目前又計畫推出無人機送貨。負責這一項目的Matternet公司計畫在今夏推出試點項目，用無人機直接遞送藥物和食品到居民家門口。

公司執行長和創始人萊普托（Andreas Raptopoulos)說：「我們正在城市和郊區建造超快、零排放、可擴展的輕量運輸系統。」

這間總部位於矽谷的公司自2019年以來已經在瑞士、德國以及美國的佛州和北卡啟動了送貨無人機服務。

該公司去年還通過了聯邦空管局（FAA)認證，可以在「視線之外的範圍」運行商業無人機，為長距離無人機飛行鋪平了道路。

Matternet公司在歐洲和健康機構合作在醫院和實驗室之間運送醫學樣本。無人機的最大飛行距離可達12哩，因為不會陷入交通壅堵，比很多快遞車輛都快。歐洲開車遞件要超過一小時的狀況下，無人機只需要15分鐘就可以完成。

萊普托還說，無人機遞送更加環保。有統計顯示30%的城市碳排量來自「最後一哩」的車輛遞送。無人機可以極大減少這類輸出，因為它們可以在不增加交通量和碳排放的同時遞送小型包裹。

無人機可以運送大小在4到16升之間、最重4.5磅的包裹。出發前，公司會調查好路線確保沿途沒有障礙或飛行敏感區。

無人機使用GPS導航，依照事先設定路線飛行，但仍會配備一名技師監控。一旦飛行出現異常，就開啟降落傘讓無人機安全著陸。

矽谷 佛州 德國

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