舊金山聯合學區教育項目擬削減 華裔家長反對

舊金山聯合學區教育項目削減，華裔家長反對。（記者李怡╱攝影）

因舊金山 聯合學區 即將在2025-2026學年面臨4.2億元赤字，教育委員會召開多次學區會議，為節約開支制定教育項目削減和裁員計畫，並避免被加州 教育局接管。預計學區將於2025年資金耗盡，有面臨破產的風險。最重視教育的華裔社區家人對於學區削減教育項目議題不滿，並表示，為此更多的家庭可能會搬離舊金山。

受到出生率下降、入學率下降影響，加州許多學區在財務上都出現捉襟見肘的現象。因為入學率下降意味著加州給予學區的經費會變少。對於過去10年減少約1萬名學生的舊金山學區，受到的打擊尤其嚴重。

舊金山學區目前擁有約4萬8000名學生，每年可獲得來自包括城市、州和聯邦近13億元資金，平均給予每位學生的經費約2萬7000元。

舊金山聯合學區校監韋恩表示，以當前學區現狀，消除結構性赤字並避免被加州教育局接管，是首要任務。同時需要確保每一項支出都需要重新審查。將現有的160個職工崗位減至70個，以滿足州規定的350比1的師生比例，目前包括教師、助理校長和輔導員等教職員職位都有可能被裁員，還會考量削減諸多教育項目等。

華裔家長趙磊告訴本報，在舊金山學區內孩子的教育狀況頻頻受阻，在疫情爆發時期，家長與學區的溝通不暢，學生與家長反映的意見和發出的聲音不被教委尊重和採納。再是公立學校的教育包括八年級不開代數課，學生功課進度達不到教學標準就直接畢業和升級等問題都一直存在，現在又面臨教學項目削減，不敢想像未來自家的孩子如何與灣區其他城市的畢業生競爭。

據了解，2025-2026學年對校區來說是最艱難的一年，須處理近百所學校的關閉、合併或搬遷問題，還將面臨大量裁員。