海岸線大道無車化? 舊金山市議會提投票案 選民11月決定

選民將在11月決定是否將海岸線大道永久性禁車。（Google Maps）

舊金山 最西側的海岸線大道（Great Highway）在疫情 期間被臨時禁車，作為人們戶外活動的安全空間。近日，在市長布里德（London Breed）和五位市議員的支持下，選民將在11月決定是否將這條海岸線大道永久性禁車。

舊金山日落區海岸線大道無車化一直是社區和市議會中討論的熱點議題。熱點問題。近日，舊金山市議會向選務處提交投票 提案，2哩路段是否最終無車化由選民決定。

投票提案是由代表日落區的市議員殷嘉立(Joel Engardio)，以及梅義加(Myrna Melgar)、麥德誠(Matt Dorsey)、孟達文(Rafael Mandelman)、潘正義(Dean Preston)五位市議員與市長布里德提出。

市議會上的無車化支持者表示，自從此路段實行無車化試點以來，每個周末都會吸引上萬人到訪，使得此處成為了受歡迎的海濱公園之一。

反對無車化的居民則認為，此路段無車化之後會嚴重受到風沙的侵蝕。長期以往會毀掉此路段。

日落區反對關閉舊金山海岸線大道的華裔居民，在社群媒體上發起公開呼籲，對此提案投反對票。

日落區居民朱文表示，舊金山的現任市長和幾位市議員正在利用職權去取悅開發商和一些特殊利益群體，關閉一條被認為是連接金門公園兩側許多華裔和移民家庭的重要公路。因第一區和第四區的居民都依賴這條公路，被視為兩個區域的重要交通要道。海岸線大道就像臍帶一樣連結兩個區的許多家庭。他們需要這條公路上下學、通勤、探望親友，並為周遭交通提供支援。

居民指責第四區市議員無視民意，擬將這條公路改建成公園。但是日落區已經有許多公園，而且整個區域都靠近龐大的金門公園。居民說，這是最差的藉口，政府不應該忽視海岸線的保護，而將注意力轉移到無關緊要的事情上。「這種做法削弱了我真正需要的基礎設施，無法保護許多家庭和住房免受太平洋沿岸的侵蝕。按照政府的說法，再過不了幾年海岸線公路和一些近海房屋都將被淹、侵蝕，和倒塌。我們需要舊金山政府關注拯救生命，而不是將納稅人的血汗錢用於討好開發商和自行車聯盟。」

目前海岸線大道的南部，從Sloat到Skyline大道的海岸線長期受到海水侵蝕並不斷惡化，市府預計將在2026年初徹底禁車。

若禁車法令生效，城市將增添一條長達三哩的海濱公園。但若11月的禁車令未通過，在2025年12月後，海岸線大道的命運將由市議會決定。

「我認為海濱公園的想法對於城市來說是件好事，」殷嘉立說，「這是百年難得一遇的機會，在舊金山創造出如金門大橋那樣的地標。目前來看，海岸線大道將以極快的速度消逝。」

是否禁車的話題在當地社區掀起巨大爭論。海岸線大道在疫情前曾是通往中半島熱門的通勤路線。居民認為關閉公路將進一步增加駕車出行的難度，希望這條公路能恢復到全天通行的狀態。